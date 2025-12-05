„U” Cluj revine de la 0-2 cu Sepsi în Cupa României. Calificarea se joacă în continuare.

Echipa condusă de Cristiano Bergodi a remizat, joi, 4 decembrie 2025, scor 2-2, în grupa din Cupa României, în deplasare cu Sepsi OSK.

Universitatea Cluj a remizat, scor 2-2, în meciul din deplasare cu Sepsi OSK, în grupa din Cupa României | Foto: FC Universitatea Cluj

Echipa divizionară secundă Sepsi OSK a încheiat la egalitate joi, pe teren propriu, scor 2-2, cu formaţia Universitatea Cluj, în grupa C a Cupei României.

„U” Cluj a revenit în forță cu Sepsi în Cupa României

Sepsi a început fulminant meciul cu Universitatea Cluj, echipă condusă de fostul tehnician al ciucanilor, Cristiano Bergodi, şi conducea cu 2-0 după un sfert de oră.

Gazdele au înscris ambele goluri practic după primul sfert de oră al meciului, prin Giovani Ghimfuș (7), la capătul unui contraatac, și Darius Oroian (16), cu un șut la colț din marginea careului.



„U” a redus din diferență prin Atanas Trică (34), cu o lovitură de cap la colțul scurt, după un corner.

După pauză, elevii lui Bergodi au pus stăpânire pe joc şi au reuşit să egaleze pe tabela de marcaj în minutul 56 prin Virgiliu Postolachi, după o pasă cu călcâiul a lui Trică.

Universitatea Cluj a fost aproape să preia conducerea pe tabelă, dar şutul lui Macalou, din minutul 72, a fost respins in extremis de Ungureanu.

În Cupa Rom.niei, „U” a început grupa C cu o victorie pe terenul celorcelor de la Metalul Buzău (2-1), iar Sepsi a încheiat cu o remiză „albă” confruntarea din deplasare cu Csikszereda.

În urma acestui rezultat cu Sepsi OSK, „U” Cluj se află pe locul al doilea în grupă, cu 4 puncte, în timp ce Sepsi ocupă poziţia a 4-a a ierarhiei, cu două puncte.

Oţelul conduce în grupa C, cu 4 puncte, urmată de U Cluj - 4 puncte, Metalul Buzău – 3 puncte, Sepsi – 2 puncte, Csikszereda şi Sporting Lieşti - câte un punct.

În ultima etapă din grupă, Sepsi va juca în deplasare cu Metalul Buzău, în timp ce „U” va primi vizita celor de la Oţelul Galați.

