Semafoare și treceri de pietoni noi în cartierul Între Lacuri din Cluj-Napoca. Viceprimar Dan Tarcea: „Crește siguranța pietonilor, iar mobilitatea va fi mai bună”.

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a anunțat punerea în aplicare a unor măsuri în cartierul Între Lacuri pentru îmbunătățirea siguranței circulației în zonele folosite frecvent de pietoni.

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, a anunțat mai multe intervenții pentru siguranța circulației în zona Între Lacuri | Foto: Facebook, Dan Ștefan Tarcea

Astfel, în zona Între Lacuri din Cluj-Napoca au fost reazilate următoarele intervenții:

Intervenții în zona Între Lacuri pentru siguranța circulației

Trecerea de pietoni supraînălțată de la intersecția Oltului cu Mureșului - finalizată

Modernizarea și supraînălțarea trecerii de pietoni din zona străzii Jiului , folosită intens la orele de vârf.

Instituirea unei noi treceri de pietoni pe strada Nirajului, în dreptul nr. 10, pentru o vizibilitate mai bună la traversare.

Prelungirea trotuarului pe strada Dionisie Roman până la strada Harghita – în curs de execuție.

Montarea de stâlpișori de protecție e mai multe segmente pentru a menține trotuarele libere.

„Tot la solicitarea locuitorilor din cartier, în Parcul Între Lacuri II se montează în aceste zile un sistem de protecție pentru terenul de baschet și fotbal. Acesta va împiedica mingile să mai ajungă în zona de parc și va separa mai clar terenul de sport de spațiul de recreere”, a transmis Dan Tarcea, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Treceri de pietoni semaforizate

Potrivit viceprimarului municipiului Cluj-Napoca, în ceea ce privește cele două treceri de pietoni semaforizate propuse pe strada Dunării (la numerele 72A și 102), acestea sunt în proceduri, au fost avizate în Comisia de siguranță a circulației și urmează să intre în proiectare.

„Toate aceste intervenții au același scop: siguranță crescută pentru pietoni și o mobilitate mai bună în zonele circulate intens din cartier”, a mai precizat Dan Tarcea.

Aceste intervenții au venit în urma doleanțelor locuitorilor din zona Între Lacuri, când cei care domiciliază acolo au avut o discuție, la finalul lunii octombrie 2025, cu viceprimarul Dan Tarcea.

Propunerile cetățenilor au fost recent implementate.

