Olimpicii internaționali clujeni, premiați de ministrul Educației, Daniel David, pentru rezultatele excepționale din 2025

Ministrul Educației, Daniel David i-a premiat pe olimpicii internaționali clujeni, miercuri, 3 decembrie 2025.

Nouă elevi clujeni au fost premiați pentru rezultatele extraordinare obținute la olimpiade internaționale în 2025 | Foto: IȘJ Cluj

În cadrul Galei Olimpicilor Internaţionali, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a premiat elevii şi profesorii din județul Cluj care au obţinut rezultate de excepție la olimpiadele internaţionale, în anul 2025.

Nouă elevi clujeni, premiați pentru rezultatele excepționale obținute la olimpiade internaționale

„Premierea olimpicilor internaționali, organizată la nivel național, s-a desfășurat miercuri, 3 decembrie 2025, în prezența ministrului educației, prof. univ. dr. psih. Daniel David, a secretarilor de stat, prof. Sorin Ion și prof. Zoltan Kallos, a reprezentanților Guvernului României și ai Ministerului Educației și Cercetării, precum și a oficialităților care au evidențiat importanța susținerii excelenței în educație, dar și a performanței elevilor români, în cadrul competițiilor internaționale, la diferite discipline”, a transmis Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Cluj.

Olimpicii internaționali clujeni, premiați pentru rezultatele excepționale de anul acesta

În cadrul Galei Olimpicilor Internaționali au fost premiați următorii elevi clujeni:

Kiss Csongor, clasa a X-a, Premiul I, la Olimpiada de Matematică pentru Liceele Maghiare, Liceul Teoretic „Bathory Istvan” Cluj-Napoca;

Papp Matyas, clasa a VIII-a, Premiul I, la Olimpiada de Matematică pentru Gimnaziile Maghiare, Colegiul Național Unitarian „Janos Zsigmond” Cluj-Napoca;

Denes Csenge, clasa a VII-a, Premiul III, la Olimpiada de Matematică pentru Gimnaziile Maghiare, Liceul Teoretic „Bathory Istvan” Cluj-Napoca;

Beno Matyas, clasa a VII-a, Mențiune la Olimpiada de Matematică pentru Gimnaziile Maghiare, Liceul Teoretic „Bathory Istvan” Cluj-Napoca;

Biro Andor, clasa a X-a, Mențiune la Olimpiada de Matematică pentru Liceele Maghiare, Liceul Teoretic „Bathory Istvan”Cluj-Napoca;

Morariu Iulia-Ela, clasa a VIII-a, Medalie de Bronz la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Fete, Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca;

Morariu Tudor, clasa a X-a, Medalie de Argint, Olimpiada de Inteligență Artificială, Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca;

Pishchymukha Valeria, clasa a XII-a, Medalie de Bronz, Olimpiada Națională de Lingvistică, Colegiul Național „George Coșbuc” Cluj-Napoca;

Rusea Bogdan, clasa a XI-a, Medalie de Aur, Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică, Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca.

De asemenea, au fost premiate următoarele cadre didactice din județul Cluj, pentru pregătirea olimpicilor internaționali clujeni:

Ignat Rebeca, Colegiul Național „George Coșbuc” Cluj-Napoca;

Lăpuștea Anca, Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca;

Magdaș Adrian, Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca;

Miclea Marius Adrian, Liceul Teoretic „Eugen Pora” Cluj-Napoca;

Nyitrai Ioan, Colegiul Național Unitarian „Janos Zsigmond” Cluj-Napoca;

Simon Vivien, Liceul Teoretic „Bathory Istvan” Cluj-Napoca;

Szilagyi Iudit, Liceul Teoretic „Bathory Istvan” Cluj-Napoca.

„Este o recunoaștere evidentă a performanței școlii clujene care continuă să performeze și să obțină premii de excelență la competițiile internaționale de profil”, a mai transmis IȘJ Cluj.

