Tranzacție de 72 de miliarde de dolari. Netflix va cumpăra Warner Bros Discovery.

Platforma de streaming Netflix a fost de acord să cumpere studiourile de film și televiziune și divizia de streaming a Warner Bros Discovery pentru suma de 72 de miliarde de dolari.

Oferta de 72 de miliarde de dolari a fost acceptată, vineri, 5 decembrie 2025 de reprezentanții Netflix.

Netflix face încă un pas uriaș pe piața de streaming

Astfel, una dintre cele mai populare platforme de straming face încă un pas uriaș pe piață. Aceasta tranzacție va permite controlul Netflix asupra unuia dintre cele mai vechi active ale Hollywoodului, potrivit Agerpres.ro.

Netflix a câștigat „războiul ofertelor” și a preluat conducerea cu o ofertă de aproximativ 28 de dolari pe acțiune. Acțiunile Warner Bros Discovery au ajuns joi, 4 decembrie 2025, la 24,5 dolari, ceea ce a stabilit o valoare de piață de 61 de miliarde de dolari.

Preluarea proprietarului unor francize celebre precum „Game of Thrones”, „DC Comics” și „Harry Potter” va crește semnificativ poziția Netflix la Hollywood.

„Împreună, putem oferi publicului mai mult din ceea ce iubește și putem contribui la definirea următorului secol de povestiri”, a declarat Ted Sarandos, co-CEO-ul Netflix, într-un comunicat oficial.

Pentru a atenua îngrijorările legate de concentrarea pieței, Netflix a susținut în discuțiile privind acordul că o potențială combinație a serviciului său de streaming cu HBO Max ar aduce beneficii consumatorilor prin reducerea costului unei oferte la pachet. De asemenea, Netflix a informat Warner Bros Discovery că va continua să lanseze filmele studioului în cinematografe, în încercarea de a atenua temerile că acordul său ar elimina un alt studio și o sursă majoră de filme cinematografice, potrivit rapoartelor din presă.

Conform termenilor acordului, investitorii de la Warner Bros Discovery vor primi 23,25 dolari în numerar și aproximativ 4,50 dolari în acțiuni Netflix pentru fiecare acțiune Warner Bros Discovery, ceea ce evaluează Warner la 27,75 dolari pe acțiune, sau aproximativ 72 de miliarde de dolari în capital propriu, și 82,7 miliarde de dolari dacă sunt incluse și datoriile.

Acordul este așteptat să se încheie după ce Warner Bros Discovery își va separa divizia Discovery Global, într-o companie listată la bursă, o mișcare ce urmează să fie finalizată în al treilea trimestru al anului 2026.

