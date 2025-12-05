CFR Cluj a scăpat victoria cu Metaloglobus în grupele Cupei României

Ultima clasată din Superlinga României, Metaloglobus a încurcat CFR Cluj și în Cupa României.

Formația din Gruia a remizat, scor 2-2, în deplasarea de la Clinceni împotriva celor de la Metaloglobus, în grupa din Cupa României

Metaloglobus București, ultima clasată în Superligă, a terminat la egalitate cu CFR Cluj, 2-2 (1-1), joi seara, la Clinceni, într-un meci din Grupa A a Cupei României la fotbal.

Gazdele au deschis scorul prin Dragoș Huiban (16 - penalty), după un henț comis de Matei Ilie. Echipa antrenată de Daniel Pancu a reușit să întoarcă rezultatul, după ce Sheriff Sinyan (25) a marcat cu o lovitură de cap din apropiere, iar Lorenzo Biliboc (61) a înscris în situație de unu la unu cu portarul Cristian Nedelcovici.

Metaloglobus a obținut egalul grație golului înscris de Omar Pasagic (81), în urma unei faze fixe.

Bucureștenii au mai avut două ocazii mari de gol, dar Moses Abbey a șutat în portarul Octavian Vâlceanu de la 7 metri (39), iar George Caramalău (67) a șutat în bara transversală.

Pentru Metaloglobus acesta a fost primul punct obținut în grupă, în timp ce CFR a dispus de CSM Slatina cu 4-0 în prima etapă.

În primele meciuri din această etapă, în Grupa A, marți, CSC Dumbrăvița a învins-o pe CSM Slatina cu 2-1, iar FC Argeș a trecut de Rapid cu 2-1.

CFR Cluj s-a împiedicat cu Metaloglobus și în capionatul intern, tot în deplasare în etapa a 9-a a Superligii României. Partida din septembrie s-a terminat tot la egalitate, scor 1-1.

