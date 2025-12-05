Taximetriști din Cluj, „arși” pentru curse „la negru” cu aparatul de taxat oprit. Amenzi de mii de lei și autorizații retrase.

Mai mulți taximetriști din județul Cluj au fost amendați după ce au fost prinși că efectuau curse fără să aibă aparatul de taxat pornit.

Unii taximetriști din Cluj „uită” de aparatul de taxat când pornesc în cursă cu clienții | Foto: IPJ Cluj

Doi taximetriști care își desfășurau activitatea în județul Cluj au fost surprinși de polițiști când efectuau curse cu clienți, însă fără să pornească și aparatul de taxat.

Taxi „la negru” în județul Cluj

„Polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Dej au identificat un bărbat de 51 de ani, din comuna Mica, în timp ce efectua activități de transport în regim de taxi, cu lampa taxi în funcțiune, dar fără a avea aparatul de taxat pornit, deși transporta un pasager și nu putea elibera bonul fiscal.

Acesta a fost sancționat contravențional cu 5.000 de lei și a fost dispusă și măsura complementară a reținerii autorizației de taxi și a ecusoanelor.

În jurul orei 12.20, poliţişti din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Dej, au identificat un bărbat de 50 de ani, din comuna Mica, în timp ce transporta trei persoane cu lampa taxi în funcțiune, însă fără utilizarea aparatului de taxat și nu a putut elibera bonul fiscal la finalul cursei.

Polițiștii au aplicat o sancțiune de 6.000 de lei și au dispus totodată reținerea autorizației taxi și a ecusoanelor”, a transmis IPJ Cluj.

Depistarea acestora a făcut parte dintr-o amplă acțiune de verificare pe drumurile publice din județ. Au fost verificate aproximativ 100 de persoane și peste 90 de autovehicule, au fost realizate 45 de testări cu aparatul etilotest, iar în urma neregulilor identificate au fost aplicate aproximativ 60 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 51.000 de lei.

