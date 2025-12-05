Ultimele zile în care mai puteți admira instalația de lumini - Lights On la Cluj. „Oser” la Celălalt Târg de Crăciun.

Asociația Daisler vă așteaptă în acest weekend cu activități faine în centrul Clujului.

Clujenii mai au câteva zile să admire instalația de lumini - Lights On de la Celălalt Târg de Crăciun din municipiu | Foto: Asociația Daisler

On Romania și se pot bucura de Celălalt Târg de Crăciun, eveniment creat special pentru comunitate.

În plus, revine și Der Flohmarkt - Oserul din centru, inițiativa menită să reinterpreteze într-un mod diferit farmecul pieței de vechituri și să îl (re)așeze în peisajul urban clujean.

Lights On Romania a făcut furori în comunitatea clujeană în ultima săptămână printr-o serie de instalații creative ale unor artiști din Marea Britanie, Cehia și România. Fotografiile spectaculoase cu Luna la Cluj (Museum of the Moon a artistului Luke Jerram) au făcut deja “înconjurul” internetului. Festivalul e o modalitate de a apropia publicul de arta contemporană, de a crea contextul potrivit pentru dialoguri cu sens și de a aduce un strop de speranță.

Iar Light Bus, autobuzul plin de lumină, are două curse suplimentare - vineri și sâmbătă, de la ora 22.20, după ce toate celelalte călătorii au fost sold-out.

„Credem în lucrurile făcute altfel. Cu un strop de curaj, cu multă creativitate și cu atenție pentru oameni și pentru oraș. Nu ne dorim să repetăm ce există deja, ci să clădim experiențe care aduc sens, bucurie și un pic de magie în locuri în care nu te-ai aștepta”, spune Andi Daiszler, fondatorul Asociației Daisler.

Un altfel de târg de Crăciun. Celălalt

În jurul lucrărilor artistice se întinde și Celălalt Târg de Crăciun, locul în care comunitatea se bucură de firesc. Alternativele sunt dintre cele mai diverse: castane prăjite, mirodenii, churros, kürtőskalács, bijuterii handmade sau globuri lucrate manual, iar la fiecare căsuță se păstrează și tradiția produselor la 10 lei.

CTDC e și loc de întâlnire cu cei dragi, unde doritorii pot savura, în tihnă, o băutură cu iz de iarnă - de la vin fiert cu aromă de scorțișoară și portocale, la ceai, must, suc natural de mere sau pălincă fiartă. Tot la târg trecătorii vor găsi și brazi la ghiveci sau funde imense de decorat casa.

Celălalt Târg de Crăciun aduce, în continuare, și experiențe aparte până în 7 decembrie. Vineri e seară de povești, colinde și ateliere pentru cei mici și mari, iar sâmbătă atelier pentru cei mici de ornat ciocolata caldă. În întregul weekend pofticioșii se vor putea bucura de degustări: de churros, dulceață sau zacuscă.

Celălalt Târg de Crăciun contribuie substanțial la realizarea celei mai lungi zone de promenadă cu titlu gratuit din centrul orașului, acolo unde în premieră publicul clujean și turiștii se pot bucura de evenimente precum Târgul de Crăciun Cluj-Napoca din Piața Unirii, Opera Christmas Fair în Parcul Operei (Ștefan cel Mare) sau Târgul Tradiții de Iarnă din Piața Avram Iancu și ne bucură diversitatea de oferte pentru publicul larg.

Der Flohmarkt - oserul din centru, CTDC edition, 6 decembrie 2025

Sâmbătă e zi de Oser. Der Flohmarkt se întâmplă între orele 10.00-14.00 în centru, pe strada Emmanuel de Martonne, în vecinătatea târgului de pe Kogălniceanu. Aici fiecare curios va putea găsi o multitudine de lucruri care așteaptă un nou început: cărți numai bune de citit, haine cu povești sau decorațiuni de sărbătoare. Altcândva comori, acum lucruri uitate ce pot deveni utile într-o nouă casă.

Formularul de înscriere pentru cei dornici să vândă la Flohmarkt e disponibil aici: https://tally.so/r/wazoMB

Asociația Daisler este un ONG creat în 2016 la Cluj-Napoca având ca scop crearea de inițiative cultural creative menite să schimbe felul în care ne raportăm la utilitatea spațiului public. Până în prezent este responsabilă de proiectele Strada Potaissa - Piața de flori altfel, Lights On - The Light-Art Festival, Centrul Verde, Der Flohmarkt și Blue Monday. Mai multe informații pe https://asociatia.daisler.ro

