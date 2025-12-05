Castorul problemă a revenit în Mănăștur. Terenuri inundate.

Un castor care cauzează probleme a revenit în cartierul Mănăștur din municipiul Cluj-Napoca.

Castorul problemă a revenit în Mănăștur | Foto: monitorulcj.ro

Castorul a provocat iar distrugeri pe strada Câmpului din cartierul Mănăștur din municipiul Cluj-Napoca.

Castorul problemă revine în Cluj-Napoca

Și de această dată, castorul a provocat câteva pagube în zonă.

Terenul este din nou inundat acolo.

Autoritățile nu pot distruge habitatul animalului, deoarece este o specie protejată și nu poate fi îndepărtat.

Se poate observa în următoarea imagine cum din cauza habitatului castorului de acolo, terenul din zonă a fost inundat.

Teren indundat în Mănăștur din cauza unui castor | Foto: monitorulcj.ro

Fotografia este recentă.

Anul trecut, un proprietar din zonă s-a plâns de situație. El afirma că înțelege că animalul este o specie protejată, însă nu consideră că habitatul lui natural este pe strada Câmpului în Cluj-Napoca, în zona urbană.

La acea vreme, acesta cere prinderea și relocarea familiei de castor, dar și refacerea cursului de apă din albia pârâului astfel încât terenurile să nu mai fie inundate.

