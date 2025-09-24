Horațiu Potra, reținut în Dubai. Mercenarul era dat în urmărire internațională.

Liderul mercenarilor Horațiu Potra, apropiat de Călin Georgescu, a fost reținut în Dubai.

Horatiu Potra pleaca insotit de fiul acestuia de la sectia 4 de politie din Bucuresti, 12 ianuarie 2024.|Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Săptămâna trecută, Horațiu Potra a fost trimis în judecată, alături de Călin Georgescu și alte zeci de persoane pentru tentativă de lovitură de stat.

La începutul lunii martie, Horațiu Potra fiul său și o rudă au fost dați în urmărire de Poliția Română.

Horațiu Potra a fost reținut în Dubai, potrivit Agerpres.ro În continuare, România poartă negocieri cu autoritățile din Emirate pentru ca Horațiu Potra să fie extrădat.

Potra este trimis în judecată alături de Georgescu pentru tentativă de lovitură de stat. Procurorul General al României, Alex Florența, a afirmat marți, într-o conferință de presă privind războiul hibrid dus de Moscova în România, că autoritățile din țara noastră au informații certe că Horațiu Potra încearcă să obțină azil în Rusia.

La începutul lunii august, procurorii de la Parchetul General au audiat 18 mercenari din gruparea lui Horaţiu Potra, acuzaţi de tentativă la acţiuni contra ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept şi instigare publică.

Recent, Horațiu Potra a fost trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de stat, alături de Călin Georgescu și alte 20 de persoane.

Procurorii susţin că Horaţiu Potra şi grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor prezidenţiale, pentru a crea haos. Planul de acţiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu şi apropiaţii săi în cadrul întâlnirii clandestine care a avut loc la ferma din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidenţiale. Potra şi mercenarii care îl însoţeau au fost interceptaţi de autorităţi pe 8 decembrie 2024, în timp ce se îndreptau spre Bucureşti.

