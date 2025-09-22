Sondaj. Criză majoră de încredere în clasa politică: Jumătate dintre români ar vota pentru un partid nou

Jumătate dintre români ar fi dispuşi să acorde votul lor la viitoarele alegeri unui partid nou înfiinţat.

Peste 50% dintre români ar fi dispuşi să acorde votul lor la viitoarele alegeri unui partid nou înfiinţat, potrivit unui sondaj de opinie realizat de INSCOP Research în perioada 1-9 septembrie 2025.

Întrebaţi dacă la viitoarele alegeri ar fi dispuşi să voteze un partid nou înfiinţat, 50,6% dintre participanţi au răspuns „da” (faţă de 29,8% în mai 2015), 28,8% au spus „nu” (faţă de 35,8% în mai 2015), iar 19,9% s-au declarat nehotărâţi (faţă de 23,6% în mai 2015). Ponderea non-răspunsurilor este de 0,8%.

Ar fi dispuşi să acorde votul lor unui partid nou înfiinţat:

*38% dintre votanţii PSD,

*44% dintre votanţii PNL,

*50% dintre votanţii USR

*60% dintre cei ai AUR.



Sursa: INSCOP Research

Aceeaşi opţiune o au 54% dintre bărbaţi şi 48% dintre femei, 64% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 57% dintre cei cu vârsta între 30 şi 44 de ani, 53% dintre persoanele cu vârsta între 45 şi 59 de ani şi 36% dintre cei peste 60 de ani.

Totodată, 53% dintre persoanele cu educaţie primară, 50% dintre cei cu educaţie medie, 49% dintre cei cu educaţie superioară, 46% din locuitorii din Bucureşti, 52% dintre cei din urbanul cu peste 90 de mii de locuitori, 54% dintre cei din urbanul mic şi 49% din rural, respectiv 46% dintre angajaţii la stat şi 60% dintre cei care lucrează la privat ar fi dispuşi să acorde votul lor unui partid nou înfiinţat.

Înlocuirea partidelor existente cu unele noi

Conform sondajului, 55,1% dintre români sunt de acord cu afirmaţia „Toate partidele existente acum în România ar trebui să dispară şi să fie înlocuite cu unele noi”, în timp ce 40,7% îşi exprimă dezacordul, iar 4,1% nu ştiu sau nu răspund.

„Nivelul ridicat al nemulțumirii populației față de actualele partide politice, evidențiat prin cei 55% dintre români care declară că și-ar dori dispariția acestora și înlocuirea cu partide noi și 50% care declară că ar vota un partid nou înființat sugerează nu doar o criză de încredere în clasa politică tradițională, ci și o dorință de resetare structurală a sistemului politic, ce depășește simpla nemulțumire punctuală față de guvernare”, a declarat Remus Ștefureac, director INSCOP Research.

Sunt de acord cu afirmaţia de mai sus:

*45% dintre votanţii PSD,

*34% dintre votanţii PNL,

*33% dintre votanţii USR

*71% dintre cei ai AUR.

Au acelaşi răspuns 58% dintre bărbaţi şi 53% dintre femei, 62% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 58% dintre cei cu vârsta între 30 şi 44 de ani, 51% dintre persoanele cu vârsta între 45 şi 59 de ani şi 52% dintre cei peste 60 de ani.

Sursa: INSCOP Research

Totodată, 72% dintre persoanele cu educaţie primară, 55% dintre cei cu educaţie medie, 35% dintre cei cu educaţie superioară, 44% din locuitorii din Bucureşti, 49% dintre cei din urbanul cu peste 90 de mii de locuitori, 61% dintre cei din urbanul mic şi 58% din rural, respectiv 43% dintre angajaţii la stat şi 57% dintre cei care lucrează la privat sunt de acord cu afirmaţia dată.

„Comparativ cu situația din urmă cu 10 ani, crește puternic ponderea celor care ar vota un partid nou, de la proximativ 30% în 2015, la 50% în 2025, ceea ce confirmă, cel puțin declarativ, o disponibilitate foarte ridicată a românilor transforma nemulțumirile și frustrările în acțiune politică.

Profilul demografic al celor care doresc înlocuirea partidelor existente și ar fi dispuși să voteze altele noi arată că tineri în special (18-29 de ani, dar și 30-44 de ani) sunt mai nemulțumiți de partidele existente și mai dispuși să voteze cu partide noi. Tendințe similare mai accentuate regăsim în cazul angajaților din mediul privat, persoanelor cu educație primară și votanților AUR”, adaugă directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac.

Datele Barometrului Informat.ro – INSCOP Research au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1103 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

