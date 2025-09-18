Trei sferturi dintre români, îngrijorați de războiul din Ucraina. Anxietatea populației, alimentată de riscul de extindere a conflictului și de criza economică.

Războiul din Ucraina rămâne un factor de îngrijorare crescută pentru români.

Conform Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 1 - 9 septembrie 2025, trei sferturi dintre români cred că războiul din Ucraina afectează România în foarte mare și în destul de mare măsură.

Impactul războiului din Ucraina

39.6% dintre respondenți cred că războiul din Ucraina afectează România în foarte mare măsură, 35.3% în destul de mare măsură, 11.2% în mică măsură, 11.3% în foarte mică măsură sau deloc. 2.7% nu știu sau nu răspund.

Sursa: INSCOP Research

Cred că războiul din Ucraina afectează România în foarte mare și în destul de mare măsură:

*73% dintre votanții PSD,

*78% dintre votanții PNL,

*69% dintre votanții USR

*77% dintre cei ai AUR

Respectiv - 72% dintre bărbați și 78% dintre femei, 69% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 76% dintre cei cu vârsta între 30 și 44 de ani, 75% dintre persoanele cu vârsta între 45 și 59 de ani și 76% dintre cei peste 60 de ani.

69% dintre persoanele cu educație primară, 76% dintre cei cu educație medie, 79% dintre cei cu educație superioară, 79% din locuitorii din București, 70% dintre cei din urbanul cu peste 90 de mii de locuitori, 75% dintre cei din urbanul mic și 76% din rural, respectiv 76% dintre angajații la stat și 79% dintre cei care lucrează la privat consideră că războiul din Ucraina afectează România în foarte mare și în destul de mare măsură.

Sunt de părere că războiul din Ucraina afectează România în mică măsură sau în foarte mică măsură /deloc:

*20% dintre votanții PSD,

*22% dintre votanții PNL,

*30% dintre votanții USR

*20% dintre cei ai AUR

Respectiv - 26% dintre bărbați și 19% dintre femei, 31% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 22% dintre cei cu vârsta între 30 și 44 de ani, 19% dintre persoanele cu vârsta între 45 și 59 de ani și 21% dintre cei peste 60 de ani. 26% dintre persoanele cu educație primară, 22% dintre cei cu educație medie, 19% dintre cei cu educație superioară, 20% din locuitorii din București, 27% dintre cei din urbanul cu peste 90 de mii de locuitori, 22% dintre cei din urbanul mic și 21% din rural, respectiv 22% dintre angajații la stat și 21% dintre cei care lucrează la privat consideră că impactul războiului din țara vecină asupra României este redus.

„75% dintre români consideră că războiul din Ucraina afectează România în foarte mare și destul de mare măsură. Opiniile sunt distribuite omogen printre diversele grupuri socio-demografice, ceea ce arată că implicațiile conflictului declanșat de Rusia sunt resimțite profund de populația României”, spune Remus Ștefureac, director INSCOP Research

Preocupări legate de războiul din Ucraina

Întrebați ce îi preocupă cel mai mult în legătură cu războiul din Ucraina, 43.5% dintre români menționează siguranța României și riscul extinderii conflictului, 36.2% criza economică (prețuri la energie, inflație), 8.5% stabilitatea Uniunii Europene și a NATO, 7.5% situația refugiaților ucraineni din România. 0.7% indică altceva, iar 3.7% nu știu sau nu răspund.

Sursa: INSCOP Research

Votanții PSD, femeile, persoanele peste 60 de ani, locuitorii din București și din urbanul mare sunt categoriile de populație cele mai preocupate de siguranța României și riscul extinderii conflictului. Criza economică este menționată mai ales de către: votanții AUR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație primară, locuitorii din rural și angajații la stat.

„Starea de anxietate a cetățenilor este provocată în principal de două efecte: siguranța țării în condițiile riscului de extindere a conflictului, respectiv criza economică (prețurile la energie, inflația).

Votanții PSD, femeile, persoanele cu vârsta de peste 60 de ani, locuitorii din București și marile orașe și persoanele cu educație superioară sunt mai preocupate de riscul de extindere a conflictului, în timp ce votanții AUR, tinerii de 18-29 de ani, persoanele cu studii primare, locuitorii din mediul rural și angajații la stat sunt mai preocupați decât media populației de implicațiile economice ale războiului (inflație, prețuri la energie, criză economică”, adaugă directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac.

Datele Barometrului Informat.ro – INSCOP Research au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1103 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

