Mai mulți economiști renumiți, inclusiv laureați ai Premiului Nobel, cer autorităților asigurarea condițiilor pentru susținerea „jurnalismului de interes public”, care oferă informații de calitate.

Unsprezece economiști prestigioși, inclusiv laureați ai Premiului Nobel Joseph Stiglitz și Daron Acemoglu, au solicitat luni autorităților să intervină pentru a asigura supraviețuirea „jurnalismului de interes public”, care oferă informații de calitate, pe care îl consideră necesar pentru democrație, dar și pentru stabilitatea financiară, transmite AFP, citată de Agerpres.ro

„Accesul la informații fiabile este resursa fundamentală care alimentează economia secolului XXI”, la fel cum „erele anterioare au depins de abur sau cărbune pentru dezvoltarea lor industrială”, au spus ei într-o declarație colectivă publicată de Forumul pentru Informație și Democrație.

Economiști de renume, semnal de alarmă cu privire la dispariția jurnalismului de calitate

Accesul la informații fiabile reprezintă cea mai importantă resursă în economia viitorului, spun specialiștii.

„Această resursă va fi și mai importantă în economia viitorului, condusă de inteligența artificială”, au subliniat acești economiști, printre care se numără și Philippe Aghion, Tim Besley, Diane Coyle și Francesca Bria.

„Mass-media de interes public”, definită ca furnizând informații factuale și fiabile și independentă din punct de vedere editorial, „joacă un rol crucial” și „totuși, peste tot în lume, [ele] sunt amenințate”, subliniază economiștii.

Aceste media se confruntă cu dificultăți financiare din cauza „concurenței din ce în ce mai neloiale din partea giganților tehnologici” și a platformelor și sunt supuși „interferențelor tot mai mari din partea guvernelor, în special, dar nu exclusiv, a guvernelor autoritare”.

Apel pentru susținerea jurnalismului independent

În acest context, economiștii au solicitat guvernelor să 'investească în jurnalism liber și independent', prin subvenții directe sau indirecte, 'vouchere pentru cetățeni' (o sumă care trebuie cheltuită anual) sau prin introducerea de 'taxe digitale pe principalele platforme'.

De asemenea, economiștii au pledat pentru „modelarea ecosistemelor informaționale în interesul public”, în special prin „reglementarea adecvată” a companiilor de tehnologie și inteligență artificială. Aceste măsuri ar ajuta la evitarea „unei traiectorii care pare să ducă la prăbușirea jurnalismului de interes public, cu consecințe considerabile pentru economia, societatea și democrațiile noastre”, spun economiștii.

Forumul pentru Informație și Democrație provine dintr-un parteneriat lansat în 2019 de Franța și ONG-ul Reporteri fără Frontiere (RSF), la care s-au alăturat aproximativ cincizeci de state

Foto: Depositphotos.com

