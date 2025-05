Joseph Stiglitz, laureat al premiului Nobel, a primit titlul Doctor Honoris Causa din partea UBB Cluj

Josheph E. Stiglitz a primit, joi, 8 mai, titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universității „Babeș-Bolyai” (UBB) Cluj.

În cadrul discursului său de acceptare a titulaturii, profesorul Stiglitz a subliniat că cea mai frumoasă meserie dintre toate pe care le-a practicat este cea de profesor.

Cine este Joseph E. Stiglitz?

Joseph E. Stiglitz este un economist american și profesor la Universitatea Columbia. De asemenea, este copreședinte al Grupului de Experți de Nivel Înalt pentru Măsurarea Performanței Economice și a Progresului Social al OCDE și economist-șef al Institutului Roosevelt. A fost vicepreședinte senior și economist-șef al Băncii Mondiale, precum și președinte al Consiliului Consultativ Economic al Președintelui SUA.

În anul 2000, Stiglitz a fondat Inițiativa pentru Dialog Politic, un think tank dedicat dezvoltării internaționale, cu sediul la Universitatea Columbia. În 2011, revista Time l-a numit una dintre cele 100 de cele mai influente persoane din lume. Cunoscut pentru activitatea sa inovatoare în domeniul informației asimetrice, cercetările lui Stiglitz se concentrează pe distribuția veniturilor, schimbările climatice, guvernanța corporativă, politicile publice, macroeconomia și globalizarea. Este autorul mai multor cărți, printre care se numără, recent, People, Power, and Profits, Rewriting the Rules of the European Economy și Globalization and Its Discontents Revisited.

În anul 2001, Stiglitz a fost distins cu Premiul Nobel pentru Economie pentru cercetările sale privind informațiile asimetrice în piețele economice - contribuții care au revoluționat înțelegerea modului în care funcționează piețele reale, dincolo de modelele idealizate. A fost, de asemenea, coautor al Raportului IPCC din 1995 privind schimbările climatice, echipă care a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2007.

