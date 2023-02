Tânără, șicanată în trafic în Mănăștur de o șoferiță cu Audi: „Aveți grijă dacă o vedeți! M-a urmărit, era ruptă de realitate”

O tânără a fost șicanată în trafic duminică dimineața de o altă șoferiță, care conducea o mașină Audi A3, vișinie. Aceasta a urmărit-o prin Mănăștur și Grigorescu.

Pe lângă faptul că a urmărit-o prin două cartiere din oraș, șoferița de pe Audi A3 se ținea și foarte aproape de mașina tinerei și avea un comportament agresiv:

„Aveți grijă! Din ediția idiots in cars compilation. Șoferiță într-un Audi A3 vișiniu, cu chef de tailgating (să conducă prea aproape în spatele cuiva) pe str. Primăverii, a întors de pe banda 1 și m-a urmărit strâns până în Grigorescu pe Fântânele, unde și-a stins farurile, moment în care am tras pe dreapta și am lăsat-o să treacă cu speranța de a-i identifica nr. de înmatriculare, dar fără noroc... Am întors, s-o iau spre MOL-ul de lângă Profi Grigorescu, moment în care a întors și ea și m-a șicanat, făcând 3 ture pe lângă benzinărie, după care a dispărut. Era plăcuța destul de murdară, iar camera mea nu e prea calitativă.

Dacă v-ați mai intersectat cu individa prin trafic sau dacă vă veți intersecta, să aveți mare grijă, cred că avea chef de ceartă, era ruptă de realitate sau a fost îndemnată de tipul din dreapta ei. Brunetă cu șuvițe blonde”, a scris tânăra pe rețelele de socializare.

Ce înseamnă comportament agresiv în trafic

Se interzice șoferilor să adopte un comportament agresiv când conduc pe drumurile publice.

„Prin comportament agresiv se înțelege efectuarea, pe drumul public, de către șofer, a uneia dintre următoarele manevre:

a) deplasarea succesivă de pe o bandă de circulație pe alta sau de pe un rând pe altul, alternând din stânga în dreapta, în scopul depășirii unui șir de vehicule care circulă în același sens;

b) întoarcerea vehiculului prin folosirea frânei de ajutor;

c) pornirea vehiculului de pe loc prin patinarea excesivă, în gol, a roților motoare;

d) circulația cu vehiculul la o distanță foarte redusă față de un alt vehicul, înaintea sau în spatele acestuia, cât și în lateral, ori reducerea bruscă a vitezei de deplasare fără motiv întemeiat, de natură a intimida conducătorul acestuia;

e) folosirea repetată a semnalelor sonore și/sau luminoase de natură a obliga nejustificat conducătorul de vehicul care circulă în fața sa să elibereze banda de circulație;

f) conducerea mopedului sau motocicletei având în contact cu partea carosabilă numai una dintre roți;

g) mersul cu spatele cu vehiculul în scopul intimidării celorlalți participanți la trafic care circulă în spatele acestuia;

h) realizarea intenționată a unui derapaj controlat al vehiculului în vederea întoarcerii sau rotirii acestuia;

i) conducerea intenționată a unui vehicul prin accelerarea repetată a motorului, de natură a stânjeni persoanele aflate în zona drumului public.”, potrivit noii Ordonanțe.

Cât costă amenda

Manevrele prezentate anterior, care sunt acum interzise, vor fi sancționate cu o amendă contravențională de 580 de lei - 725 de lei și suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 30 de zile.

În același timp, șoferii care vor circula cu mașina pe banda de urgență, fără un motiv justificat, pe autostradă, vor fi sancționați cu o amendă cuprinsă între 1.305 de lei și 2.900 de lei. Aceasta este o abatere prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni. Totodată, în acest caz șoferului îi va fi suspendat permisul timp de 90 de zile.

În Codul Rutier s-a introdus din 31 ianuarie 2022 o nouă contravenție: nerespectarea obligației de a menține curate parbrizul, geamurile laterale și luneta. Această abatere se sancționează cu o amendă de 870 și 1.160 lei și este valabilă atât pentru mașinile mici, cât și pentru tractoru agricol sau forestier.

Șoferii care nu respectă regulile la trecerea peste calea ferată vor avea dreptul de a conduce suspendat timp de 120 de zile. Iar nerespectarea regulilor privind efectuarea unei depășiri va fi sancționată mai aspru, cu o amendă care va costa între 870 de lei și 1.160 de lei.

Prin Ordonanța publicată vineri în Monitorul Oficial, se stabilește viteza maximă admisă în afara localităților pentru vehicule din categoria A2. Pe autostrăzi - 110 km/h, pe drumuri expres și naționale europene - 90 km/h, iar pe alte categorii de drumuri - 80 km/h.

Vezi Ordonanța care introduce sancțiuni noi pentru comportamentul agresiv în trafic și schimbă Codul Rutier AICI.

