Platformă prin care utilizatorii își pot autoevalua profilul de consumator media, lansată de UBB

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca anunță lansarea unei platforme prin care doritorii își pot identifica profilul de „consumator media”.

Platforma digitală prin intermediul căreia utilizatorii își pot identifica online, gratuit, profilul de „consumator media”, urmărește trei indicatori: controlul surselor, motivația consumului și gândirea critică.

Platforma funcționează ca un instrument de diagnoză digitală, concretizat printr-un chestionar interactiv structurat, a cărui completare generează o evaluare individualizată a comportamentului informațional al utilizatorului.

Evaluarea generată de platformă este fundamentată pe analiza răspunsurilor furnizate de utilizatorii unui set de 15 enunțuri-cheie, configurate metodologic pentru a surprinde dimensiunile esențiale ale profilului de consum mediatic.

„Scopul acestei noi busole, dezvoltate de echipa noastră în colaborare cu specialiști în comunicare din mai multe instituții și organizații din țară, este acela de a oferi tuturor utilizatorilor un instrument prin care să-și formeze o perspectivă critică asupra manierei în care gestionează informațiile pe care le întâlnesc, atât în media online, cât și offline, și mai ales asupra modului în care aceste informații ajung la ei. În esență, Busola Media reprezintă o invitație la reflecție critică asupra interacțiunii fiecăruia dintre noi cu realitatea în care trăim - un spațiu al comunicării tot mai mult marcat de fake news, dezinformare, extremism și populism”, a declarat Mihnea Stoica, directorul proiectului, conf. univ. la Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate, FSPAC, UBB.

Totodată, profesorul universitat Ioan Hosu, director al Departamentului de Comunicare, Relații Publice și Publicitate din cadrul FSPAC a UBB Cluj, este de părere că:

„Într-o lume în care volumul informațiilor crește exponențial, iar granița dintre știre și dezinformare devine tot mai greu de trasat, avem responsabilitatea academică de a pune la dispoziția publicului instrumente concrete de navigare în spațiul mediatic. Busolamedia.ro este răspunsul echipei noastre la această provocare – un proiect care îmbină rigoarea cercetării științifice cu utilitatea practică, adresându-se deopotrivă tinerilor și adulților care doresc să înțeleagă mai bine cum și de ce consumă informație”.

Busola Media este un proiect de cercetare independent, care are la bază o metodologie științifică solidă, validată de comunitatea științifică internațională prin studii publicate în reviste de specialitate și prezentări în cadrul conferințelor internaționale.

Busola este disponibilă online.

