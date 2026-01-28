UBB Cluj, prima în topul universităților din România și a 13-a în Europa de Est.

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca ocupă primul loc în topul universităților din România și poziția a 13-a în Europa de Est.

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca este prima universitate a țării și a 13-a din Europa de Est conform clasamentului (rankingului) britanic QS pentru universitățile europene, lansat miercuri, 28 ianuarie 2026.

UBB Cluj, printre primele 250 de universități din Europa

De asemenea, clasamentul situează UBB pe poziția 248 în Europa, între primele 25,8% dintre cele 958 de universități europene incluse în clasament, alte câteva mii de universități europene rămânând în afara clasamentului.

„Dincolo de faptul că în acest ranking UBB și-a îmbunătățit an de an poziția, așa cum am mai spus public, rankingurile sunt «proxy» utile, nu evaluări comprehensive ale unei universități. În acest sens, pentru mine este util să observ că, în general, universitățile din Europa de Est care sunt în fața UBB sunt universități comprehensive care au și o componentă biomedicală sau universități tehnice”, a afirmat, în acest context, rectorul UBB, prof. univ. dr. psih. Daniel David, citat într-un comunicat UBB Cluj.

Acesta a subliniat de asemenea că „UBB avea și are o componentă puternică de științe - care contribuie major în acest ranking - și una largă de științe socio-umane - care contribuie doar parțial la acest clasament, deoarece cărțile spre exemplu, care reprezintă rezultatul principal al multor domenii din aceste științe, nu sunt luate ca număr în calcul, așa cum se întâmplă de altfel și în alte clasamente mai cunoscute, precum rankingul Shanghai. Dar, începând cu 2020, am dezvoltat programatic în UBB și o componentă de inginerie (așa cum s-a văzut în ultimul ranking THE din această lună, ajungând astfel printre primii în țară), iar acum suntem în procesul dezvoltării strategice a unei componente biomedicale. În final, aceste dezvoltări academice ale UBB nu sunt gândite pentru a sta mai bine în rankinguri - deși pot avea și acest efect -, ci pentru a dezvolta caracterul comprehensiv al UBB, în beneficiul educației studenților și al generării cunoașterii”.

Clasamentul (rankingul) britanic QS este astăzi cel mai cunoscut („read”) ranking al universităților și folosește o gamă largă de criterii și indicatori, pentru a încerca să acopere cât mai bine activitatea universităților evaluate.

