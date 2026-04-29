Legea pentru ONG-uri a trecut de comisia de buget. Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean: „Banul public ajunge să producă rezultate mai bune”.

Modificarea legii pentru ONG-uri, inițiată de către deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL) a trecut de comisia de buget.

Deputatul clujea Ovidiu Cîmpean, după ce modificarea legii ONG-urilor a trecut de comisia de buget:

Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților a votat ieri, 28 aprilie 2026, raport favorabil pentru modificarea legislativă pe care a inițiat-o deputatul clujean Ovidiu Cîmpean. Au fost 25 de voturi pentru și o abținere.

Ce va schimba noua lege a ONG-urilor?

„Modificăm Legea 350/2005 și introducem finanțarea multianuală pentru organizațiile neguvernamentale. Concret, autoritățile publice vor putea încheia acorduri-cadru pe maximum 4 ani cu ONG-urile, în loc să le oblige să reia procesul de la zero în fiecare an. În practică, aceasta modificare aduce predictibilitate, stabilitate și posibilitatea ca o organizație să planifice serios un program de educație, de sănătate, de cultură sau de servicii sociale, fără să trăiască de pe un an pe altul. Era nevoie de îmbunătățirea legii de mult timp. Multe organizații fac muncă reală în comunități. Sunt blocate, însă, de un cadru rigid care le împiedică să construiască impact pe termen mediu. Cu finanțare multianuală, banul public ajunge să producă rezultate mai bune”, a spus Ovidiu Cîmpean, marți, potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook.

Potrivit deputatului clujean, inițiativa nu cere fonduri suplimentare de la buget. Reorganizează doar modul în care se folosesc cele existente.

„Urmează votul în plen și promulgarea de către Președintele României. Mulțumesc colegilor din Comisia pentru buget pentru susținere. Un vot 25 la 1 arată că, atunci când proiectele sunt construite serios, sprijinul vine din toate părțile”, a conchis Ovidiu Cîmpean.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

