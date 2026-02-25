Transformare majoră la Cluj Arena. Stadionul va avea nocturnă full LED și panouri solare.

Consiliul Județean eficientizează energetic stadionul Cluj Arena, prin intermediul unui proiect în valoare de circa 13,5 milioane de euro.

Revoluție verde la Cluj Arena: stadionul trece la full LED și energie solară| Foto: Consiliul Județean Cluj

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a inițiat un proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții care vizează implementarea de soluții tehnice pentru creșterea eficienței energetice a stadionului Cluj Arena.

Proiectul de hotărâre, care urmează a fi dezbătut și votat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean de joi, 26 februarie, urmărește eficientizarea energetică a clădirii stadionului, în scopul reducerii consumului de energie electrică și gaze naturale și îmbunătățirii confortului interior.

„Continuăm în forță investițiile în domeniul energiei verzi, printr-un nou proiect care vizează valorificarea energiei solare, regenerabile, și reducerea costurilor operaționale, de funcționare. Prin intermediul panourilor fotovoltaice instalate și prin trecerea pe iluminatul LED, inclusiv pe partea de nocturnă, dorim să reducem consumul de energie electrică al stadionului cu cel puțin 40%! În acest fel, județul Cluj va beneficia de o infrastructură sportivă modernă, sustenabilă și eficientă energetic, la nivelul celei din vestul Europei”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Proiectul de eficientizare energetică a stadionului Cluj Arena prevede implementarea unui set de soluții tehnice menite să scadă facturile și să genereze independență energetică, respectiv:

montarea unui sistem de panouri fotovoltaice performante, cu o putere nominală totală de 1 MW;

înlocuirea actualei nocturne cu o instalație full LED, capabilă să îndeplinească cerințele de iluminat corespunzătoare standardului UEFA: „Elite, Level A”;

schimbarea completă a instalației electrice de iluminat din zona parcării, a inelelor de circulație și a celorlalte spații interioare și exterioare, cu un sistem electric care folosește tehnologia LED;

instalarea de panouri radiante și termostate digitale pentru încălzirea grupurilor sanitare.

Valoarea totală estimată a investiției este de 68.680.419 lei, sursele de finanțare fiind atât bugetul forului administrativ județean, cât și fondurile europene. De altfel, în urma aprobării proiectului de hotărâre, Consiliul Județean va pregăti dosarul de finanțare în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin intermediul programelor specifice existente în acest moment, dedicate creșterii eficienței energetice a infrastructurii publice.

