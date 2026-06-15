Zelenski condamnă Rusia pentru „crimă” împotriva culturii creștine în urma atacului asupra Lavrei Peșterilor din Kiev

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat luni Rusia pentru o crimă împotriva culturii creștine prin atacul de duminică noaptea asupra Lavrei Peșterilor din Kiev.

Atac rusesc asupra Lavrei Pesterilor din Kiev|Foto: ДСНС України у Київській області

„O lovitură rusească asupra Lavrei Peșterilor din Kiev a incendiat Catedrala Adormirea Maicii Domnului - o biserică a cărei istorie începe în secolul al XI-lea. Iar asta este una din cele mai grave crime de până acum ale Rusiei împotriva culturii creștine”, a notat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un mesaj publicat pe platforma X.

Atac rusesc asupra Lavrei Pesterilor din Kiev|Foto: ДСНС України у Київській області

De asemenea, Vitali Kliciko, primarul capitalei ucrainene, a relatat că după valul de atacuri rusești cu rachete și drone a luat foc acoperișul catedralei Adormirea Maicii Domnului din complexul Lavrei Peșterilor, înscris în patrimonul mondial al UNESCO, informează Reuters, citată de Agerpres.ro

Zelenski condamnă Rusia pentru „crimă” împotriva culturii creștine în urma atacului asupra Lavrei Peșterilor din Kiev

Mitropolitul Epifanie al Kievului, întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, a vorbit și el despre „o crimă împotriva umanității, a istoriei, a creștinătății”, informează AFP.

Un fotograf al France Presse a confirmat că fațada bisericii este spartă, acoperișul parțial distrus și peste zece mașini de pompieri interveneau luni dimineața la fața locului.

Rusia susține că a efectuat lovituri de „înaltă precizie” asupra „centrelor logistice”

Armata rusă a afirmat pe Telegram că a lansat „o lovitură masivă cu arme de înaltă precizie și rază lungă de acțiune (...) și cu drone” asupra unor obiective ale industriei militare din Kiev, Harkov și Dnipro, precum și „împotriva unor aeroporturi militare și centre logistice din Ucraina”. „Obiectivele loviturii au fost atinse, toate țintele au fost nimerite”.

Zeci de rachete și sute de drone lansate de Moscova: atacurile, soldate cu morți și răniți

Rușii au bombardat în cursul nopții mai multe orașe mari din Ucraina, lansând potrivit militarilor ucraineni 70 de rachete și 611 drone, din care apărarea antiaeriană a reușit să doboare doar 50, respectiv 582. Atacurile au ucis cel puțin nouă oameni, iar numărul răniților este de ordinul zecilor.

Zelenski a cerut țărilor celor mai dezvoltate din lume, membre ale grupului G7, să reacționeze „hotărâtor”, să crească presiunile asupra Rusiei și să ajute mai mult apărarea antiaeriană a Ucrainei invadate de forțele ruse din februarie 2022, în special în privința capacităților defensive împotriva rachetelor balistice.

„Este foarte important să existe o reacție din partea țărilor din G7, care se reunesc acum la un summit”, a insistat liderul de la Kiev.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: