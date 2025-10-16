Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL): Românii vor putea folosi energia produsă acasă și în alte locații

Deputatul clujean, Ovidiu Cîmpean (PNL) a votat, în Parlament, pentru o lege care va reduce risipa de energie și îi va sprijini pe români să producă energie.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL) a votat pentru o lege care îi sprijină pe români să producă energie verde acasă | Foto: Ovidiu Cîmpean - Facebook

Miercuri, deputatul clujean Ovidiu Cîmpean a votat, în Parlamentul României, pentru o lege (PL-x nr 605/2023 - n.red.) care îi sprijină pe români să producă energie verde acasă, la firmă sau în comunitățile locale.

„O lege pentru o Românie verde și independentă energetic! (…) Această lege aduce soluții reale și curajoase în tranziția României către un sistem energetic modern și curat. Legea introduce un mecanism simplu și echitabil de compensare cantitativă, care le oferă stabilitate și încredere celor care investesc în energie verde”, a spus Ovidiu Cîmpean, într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook.

Românii pot folosi curentul produs într-un loc pentru a acoperi consumul în altă parte

Dacă exsită mai multe clădiri sau locuri de consum, poți folosi energia produsă într-un loc pentru a acoperi consumul din altul, atâta timp cât sunt racordate la același operator. Furnizorii vor fi obligați să plătească energia produsă la prețul mediu din piață pentru ziua următoare (PZU) - transparent și corect.

Potrivit deputatului clujean, această lege încurajează independența energetică, reduce risipa și dă putere familiilor, firmelor și administrațiilor locale să devină parte activă din tranziția verde.

„Mă bucur că firmele, familiile și administrațiile locale își vor putea folosi energia produsă într-un loc pentru a acoperi consumul din alte clădiri”, a mai spus Cîmpean.

Conform acestuia, furnizorii de energie trebuie să aplice transparent acestă lege.

„Partidul Național Liberal a votat pentru o Românie curată, sustenabilă și construită în jurul oamenilor”, a conchis Ovidiu Cîmpean.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: