Zelenski ar putea negocia față în față cu Putin, în Turcia pentru pacea din Ucraina. Locațiile excluse de Kiev.

Vladimir Zelenski și Vladimir Putin s-a putea întâlni în Turcia pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina.

Zelenski și Putin s-ar putea întâlni în Turcia pentru negocieri de pace în Ucraina |Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Ucraina a cerut Turciei să găzduiască o întâlnire între președintele Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, a declarat ministrul său de externe, în contextul în care Kievul încearcă să revigoreze discuțiile de pace, relatează Reuters, potrivit Agerpres.ro.

„I-am întrebat pe turci despre acest lucru, am întrebat și alte capitale”, a declarat ministrul de externe Andrii Sîbiga în declarații pentru presă de marți, 21 aprilie 2026, care au fost aprobate pentru publicare miercuri.

El a adăugat că Ucraina ar fi gata să ia în considerare orice alt loc în afară de Belarus sau Rusia pentru o întâlnire cu Putin, pe care Zelenski o dorește de multă vreme pentru a încerca să grăbească o soluționare a conflictului de peste patru ani.

Belarusul este un aliat apropiat al Rusiei și a permis Moscovei să-i folosească teritoriul pentru a lansa o invazie la scară largă a Ucrainei în 2022.

Sîbiga nu a precizat cum a răspuns Ankara acestei propuneri.

„Ne-am adresat turcilor în mod specific. Dar dacă o altă capitală, în afară de Moscova sau Minsk, organizează o astfel de întâlnire, vom merge”, a precizat el.

Putin și Zelenski, față în față în Ungaria?

Kremlinul a anunțat anterior că este dispus să-l găzduiască pe Zelenski la Moscova, unde liderul ucrainean a spus că nu va merge.

În același timp, Andrii Sîbiga a declarat că deja a schimbat mesaje scrise cu Anita Orban, care va deveni noul ministru de externe al Ungariei, când noul guvern se va instala la putere după câștigarea alegerilor anterior în această lună.

