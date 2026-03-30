Deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL): „Clujul a fost dat exemplu la nivel european”

Clujul a fost dat ca model de bune practici pentru orașele din România și nu numai.

„Clujul a fost dat astăzi (luni, 30 martie 2026 - n. red.) exemplu la nivel european. La întâlnirea de la Camera Deputaților, comisarul european Apostolos Tzitzikostas a vorbit despre Cluj ca model de bune practici pentru orașele din România și nu numai. Nu e întâmplător. E rezultatul unor ani de investiții, proiecte și viziune”, a spus deputatul clujean Ovidiu Cîmpean, luni, 30 martie 2026, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Deputatul Ovidiu Cîmpean: „Clujul deja arată că se poate”

Potrivit deputatului clujean, mai important este faptul că a confirmat sprijinul Comisiei Europene pentru două direcții esențiale pentru viitorul infrastructurii de transport.

„Trenul de mare viteză - România nu mai poate rămâne izolată de rețeaua feroviară europeană. Ca raportor pe viitorul buget al UE (2028–2034), am spus foarte clar că fără infrastructură modernă, nu există competitivitate reală.

Mobilitatea urbană - Clujul deja arată că se poate. Prin M100 HUB, lucrăm la soluții concrete pentru orașe mai curate și mai eficiente. Dar orașele din Europa Centrală și de Est au nevoie de finanțare adecvată. Mâine continuăm discuția acasă, la Cluj-Napoca, unde organizăm o dezbatere despre poziția României în negocierile pentru bugetul european”, a conchis Ovidiu Cîmpean.

