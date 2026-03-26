Legea femicidului a fost votată în Parlament. Ovidiu Cîmpean: „Este inacceptabil să trăiești cu frică în propria casă!”

Deputatul Ovidiu Cîmpean anunță adoptarea legii femicidului în Camera Deputaților, dar și promulgarea unei legi inițiate de el privind întărirea ordinelor de protecție. Noile măsuri vizează protejarea mai eficientă a victimelor violenței domestice și prevenirea recidivei.

Potrivit lui Ovidiu Cîmpean, legea privind ordinele de protecție introduce obligații clare pentru autorități. Astfel, victimele vor fi contactate în termen de 3 zile de la emiterea ordinului de protecție și cu 14 zile înainte de expirarea acestuia, pentru a fi informate că pot solicita prelungirea măsurii.

Acesta susține că aceste schimbări vin ca răspuns la situații reale, inclusiv din Cluj, unde victimele au rămas neinformate și neprotejate după expirarea ordinelor.

Agresorii, obligați la consiliere psihologică

Noua lege prevede și măsuri directe pentru agresori. Aceștia vor fi obligați să urmeze consiliere psihologică, iar în cazul recidiviștilor, durata ordinului de protecție poate fi extinsă până la 24 de luni.

„Sunt măsuri concrete, care acoperă exact golurile din practică”, a transmis deputatul pe pagina sa de Facebook, menționând că problemele au fost semnalate inclusiv de Avocatul Poporului.

Legea femicidului, introdusă pentru prima dată în România

În paralel, Camera Deputaților a adoptat legea femicidului, care introduce pentru prima dată în legislația românească definirea juridică a acestui tip de infracțiune.

Actul normativ prevede pedepse de până la 25 de ani de închisoare sau detențiune pe viață, acțiune penală din oficiu, dar și măsuri de prevenție, precum educația pentru relații non-violente în școli și un sistem național de colectare a datelor.

„Legile nu salvează vieți de la sine”

Ovidiu Cîmpean atrage atenția că, dincolo de adoptarea legilor, esențială rămâne aplicarea lor efectivă.

„În ultimul deceniu, sute de femei au fost omorâte de parteneri sau foști parteneri. Acum avem instrumente mai bune. Dar legile nu salvează vieți de la sine. O face aplicarea lor, cu instituții care funcționează și cu comunități care nu mai tolerează violența”, a transmis acesta.

Deputatul subliniază că violența domestică nu trebuie acceptată sub nicio formă: „Este inacceptabil să trăiești cu frică în propria casă. «Acasă» trebuie să fie cel mai sigur loc, nu cel mai periculos.”

