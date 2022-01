Cea mai bogată legumă în vitamina C. Previne ulcerul gastric și te ajută să pierzi din kilograme

Cea mai bogată legumă în vitamina C este o sursă de sănătate pe care o avem mereu la îndemână. Previne ulcerul gastric și te ajută să pierzi din kilograme.

Leguma care se află în topul legumelor bogate în vitamica C este ardeiul gras. Acesta previne ulcerul gastric și te ajută să pierzi din kilograme, rapid și sănătos.

Conform doc.ro, pe lângă beneficiile pe care le are, ardeiul gras este extrem de gustos, aromat și ușor de consumat în orice formă, în salate, în mâncăruri și tocănițe sau umplute cu brânză cremoasă, combinată cu mărar tocat.

Potrivit sfaturimedicale.ro, un singur ardei asigură de două ori cantitatea zilnică recomandată de vitamina C și trei sferturi din aportul zilnic necesar de vitamina A. Atunci când consumăm vitamine în stare naturală și nu sub formă de suplimente alimentare, corpul absoarbe exact cantitatea de care are nevoie.

Datorită conținutului ridicat de betacaroten, vitamina A, vitamina C și antioxidanți, ardeiul gras, cea mai bogată legumă în vitamina C, luptă împotriva radicalilor liberi.

Pe lângă beneficiile menționate anterior, ardeiul gras prin conținutul său ridicat de betacaroten, îmbunătățește vederea și scade riscul de cataractă. La fel ca și ardeiul iute, ardeiul gras poate distruge bacteriile care contribuie la apariția ulcerului gastric.

Fiind un aliment sărac în calorii, având doar 37 de calorii, ardeiul gras ii oferă organismului o cantitate mare de nutrienți. De asemenea, poate fi un bun înlocuitor pentru multe alimente nesănătoase și oferă corpului senzația de sațietate.

Leguma cea mai bogată în vitamina C mai are și alte beneficii decât cele menționate mai sus. Ardeiul gras întărește sistemul imunitar, păstrează pielea sănătoasă, întărește firele de păr și previne anemia.

Chiar dacă aduce foarte multe beneficii asupra organismului, ardeiul gras nu este recomandat femeilor însărcinate. Consumat în cantități mari, ardeiul gras poate cauza contracții uterine.

