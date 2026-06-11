A început competiția caritabilă Walking Month 2026. Peste 3.600 de participanți s-au înscris la ediția de anul acesta.

A început Walking Month 2026, competiție caritabilă în care s-au înscris 3.640 de participanți.

A început Walking Month 2026 | Foto: Walking Month

S-a dat startul oficial al competiției caritabile Walking Month 2026, care aduce din nou împreună mișcarea, spiritul de echipă și implicarea în comunitate.

Una din noutățile din această ediție este extinderea Walking Month în 7 locații la nivel global:

Cluj-Napoca

Sofia

Porto

Hyderabad

Londra

Dublin și Leeds

Fiecare locație susține propria cauză locală.

În total s-au înscris 3.640 de participanți, care au format 864 de echipe.

Educație alternativă pentru 500 de elevi din Cluj

Anul acesta, fiecare înscriere susține la nivel local proiectul „Ținem educația în mișcare” derulat de Asociația Educalise.

Prin această inițiativă, 500 de elevi din 5 comunități din județul Cluj vor beneficia de 250 de ore de ateliere practice și educație alternativă, menite să îi ajute să își dezvolte competențe esențiale pentru viață și să aibă un viitor cu șanse egale.

Timp de 32 de zile, din 8 iunie și până în 9 iulie inclusiv, participanții se întrec în pașii pe care îi fac zi de zi, într-un demers care susține mișcarea și un stil de viață sănătos.

Ediția 2026 vine cu mai multe noutăți, cum este componenta de accesibilitate, care le permite persoanelor în scaun rulant să participe în competiție. În cazul acestora, activitatea este evaluată pe baza distanței parcurse, indiferent de modul în care aceasta este afișată de dispozitivul utilizat, iar distanța este convertită într-un număr de pași echivalenți, după regula 1 kilometru = 1.250 de pași.

De asemenea, pentru echitate și încurajarea mișcării, categoriile „Walker” și „Superwalker” se vor stabili la finalul competiției, regula fiind una simplă: cei care au realizat o medie de minim 25.000 de pași pe zi pe întreaga perioadă de concurs, respectiv 800.000 de pași în total, vor intra în clasamentul de „Superwalker”.

Toți participanții vor putea beneficia și de recunoașteri săptămânale, prin îndeplinirea anumitor sarcini sau praguri. Competiția se va încheia cu Gala Walking Month, eveniment în cadrul căruia sunt premiați participanții și companiile care au acumulat cei mai multi pași.

Inițiat în 2015, Walking Month a adus împreună până acum peste 10.000 de oameni și a generat peste 2 milioane de lei pentru diverse cauze sociale.

100% din taxele de înscriere merg direct către cauza susținută. Proiectul beneficiază de sprijinul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca.

Ediția 2026 se bucură și de susținerea echipei U-BT Cluj-Napoca, campionii României la baschet masculin.

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