Cum a ajuns Morgan Freeman să prezinte Clujul într-un videoclip de promovare a orașului? Puterea inteligenței artificiale

Dacă v-ați întrebat vreodată care este puterea inteligenței artificiale, răspunsul este că printr-o simplă „joacă” îl puteți face pe Morgan Freeman să vă prezinte orașul într-un videoclip de promovare.

Cum a reușit un tânăr clujean să folosească vocea lui Morgan Freeman pentru un videoclip de promovare a orașului / Foto 1: Instagram - Foto 2: Facebook - Morgan Freeman

Chiar asta a făcut un tânăr din Cluj-Napoca! Dacă credeați că este imposibil să-l aveți pe faimosul actor Morgan Freeman ca narator al unui videoclip, creatorul digital Gebe Alpar a reușit, dintr-o simplă „joacă”, să facă asta prin inteligență artificială (Vedeți aici clipul postat pe Instagram).

Tânărul a explicat pentru monitorulcj.ro de la ce a pornit totul:

„Este primul proiect de acest gen, probabil o să mai urmeze și altele cu scop experimental. După ce a aparut fenomenul ChatGPT, am început să urmăresc domeniul AI și am tot văzut pe TikTok la diferite persoane, care își clonau vocea, folosind platforma de inteligență artificială de la ElevenLabs. Am zis să încerc și eu, să vedem ce știe să facă”, a spus, pentru monitorulcj.ro, Gebe Alpar.

Procesul de clonare a vocii, „foarte simplu”

Vorbind despre puterea inteligenței artificiale, Gebe Alpar chiar a făcut ca totul să pară ca o „joacă”. El spune că procesul este unul „foarte simplu”:

„Procesul de clonare a vocilor este foarte simplu. Trebuie să ai o înregistrare cu vocea dorită, de preferat fără muzică de fundal și la o claritate foarte bună. În cazul de față am gasit un discurs de ale lui Morgan Freeman, însă avea și muzică în fundal. Am găsit o altă platformă de AI, unde am separat muzica de vocea lui, iar fișierul rezultat în urma separării, l-am uploadad în platforma ElevenLabs.

După ce s-a finalizat procesul de clonare a vocii, trebuia doar să scriu un text în engleză și în câteva secunde se genera vocea lui Morgan Freeman. La început le-am trimis prietenilor câte o înregistrare în care le rostea numele și zicea că e din partea mea. Am fost foarte entuziasmat de rezultat”, a relatat Gebe.

„Cum ar fi să-l aduc pe Morgan Freeman?”

După ce și-a impresionat prietenii cu doar câteva cuvinte rostite de Morgan Freeman pentru ei, tânărul a decis să treacă la o treabă mai serioasă și a creat un videoclip de promovare a orașului Cluj-Napoca, avându-l ca narator pe faimosul actor:

„Acum câteva zile mi-a venit idea: Cum ar fi să îl «aduc» pe Morgan Freeman ca voice-over pentru un clip de promovare a Clujului? Știam că în anii trecuți a fost o reclamă la o bancă în care era vocea adevăratului Morgan Freeman și zice și ceva despre Cluj-Napoca. Țin minte că a avut un succes extraordinar. Am zis «hai să încerc să fac un experiment».

Mi-am adunat clipurile video pe care le-am filmat în Cluj-Napoca, apoi am folosit platforma de inteligență artificială a celor de la ChatGPT unde am rugat chat-ul să-mi scrie un discurs pe care l-ar rosti Morgan Freeman despre Cluj-Napoca. Textul generat l-am introdus în platforma unde aveam clonată vocea lui, după care am copiat toate fișierele în telefon, am montat vocea și clipurile, apoi am pus textul pe clip și l-am uploadat pe Instagram. M-am bucurat să văd că în câteva minute am primit zeci de like-uri și de comentarii”, a mai explicat, pentru monitorulcj.ro, Gebe Alpar.

În doar două zile, videoclipul postat pe Instagram (care poate fi văzut AICI) de Gebe Alpar a adunat sute de aprecieri.

