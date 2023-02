Ambiții mari. Pe bicicletă între Cluj și Oradea! Posibil traseu pentru „Velo Apuseni”

Pas înainte pentru conectarea județelor Cluj, Alba și Bihor prin piste de biciclete, pe o distanță de 227 km.

Proiectul de realizare a unor piste de biciclete între Bihor, Alba şi Cluj, cu o lungime de 227 km, a fost aprobat, marți, de Consiliul Judeţean Cluj.

Traseul cicloturistic numit „Velo Apuseni” începe din Munţii Apuseni şi presupune amenajarea a 227 de kilometri de piste de biciclete, din care 99,3 km vor fi pe teritoriul judeţului Bihor, 35,3 km pe teritoriul judeţului Alba, iar restul de 92,4 km în judeţul Cluj. Inițial, traseul trebuia să fie de 4 ori mai lung.

Banii vor veni din PNRR, iar lider de parteneriat este județul Bihor.

Posibil traseu

„Este un proiect prin care încercăm să existe o conexiune între Cluj, Bihor și Alba. Vom avea câteva sute de kilometri de piste de biciclete, urmează și traseul să fie definitivat. Se discută câteva variante de trasee. Vom încerca să încorporăm în traseele noastre și ceea ce există în proiectele primăriilor, dacă există, și sper eu să putem alegem formula cea mai bună. Analizăm variantele în zona noastră unde s-au reabilitat drumurile să și facă legătura cu Bihorul, respectiv cu Alba. Am în vedere Rogojel, Săcuieu, Bologa, Sâncraiu, Morlaca, Călățele, Beliș, Valea Drăganului, Smida, Mărișel. Ținta noastră e să legăm municipiul Cluj-Napoca, după ce se va realiza proiectul pentru Someș, de Oradea cu biciclete. Ar fi o chestiune extraordinară”, a precizat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Peste tot pe bicicletă

Consilierul județean Laura Chiorean (PSD) a propus extinderea pistelor de biciclete și la obiectivele turistice din județ.

„Să gândim o extindere a traseelor turistice, inclusiv a acestor piste de biciclete pe întreg teritoriul județului Cluj și să legăm obiectivele turistice importante din întreg județul cu aceste trasee și piste de biciclete. Cred că este important pentru strategia de dezvoltare a turismului în județul Cluj”, a spus Chiorean.

Tișe: „Nu e o poveste, proiectul a fost aprobat”

„Dacă nu vor fi atâția kilometri cât ne-am dorit, vom suplimenta și vom găsi alte surse de finanțare, dar eu zic că e un pas important înainte. Vom încerca să găsim și alte axe de finanțare (...) Proiectul a fost deja depus și a primit aprobare pentru această formulă, doar că încă nu cunoaștem sau eu nu știu numărul de kilometri reali aprobați. Nu este o poveste, ci un proiect aprobat. Nici traseul nu îl cunoaștem încă. Noi am propus anumite trasee în care să avem îndeplinite condițiile pe care ei ni le cereau, respectiv o conexiune cu Bihorul și Alba și am propus aceste variante ținând cont și de drumurile realizate în zonă, în sensul în care dacă am avut un drum modernizat am încercat să mergem și cu traseul de biciclete pe lângă acest drum, să nu mergem pe un drum de pământ. Urmează să stabilim în detaliu traseul, dacă aș putea, aș face toți kilometri în județul Cluj”, a mai spus președintele CJ Cluj.

În urma evaluării cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului, proiectul a fost admis în limita a 227 km. Sumele alocate pentru proiect au un cost unitar pe km de 82.500 euro.

„Cererea de finanțare avea în vedere un traseu cicloturistic cu lungimea de 823 km din care pentru județul Bihor un traseu cicloturistic de 360 km, pentru județul Cluj a un traseu cicloturistic de 335 km, pentru județul Alba a un traseu cicloturistic de 128 km.

În urma evaluării a fost admisă o limita de 227 km reprezentând o cotă de 27,58% din lungimea inițială a traseului, reprezentând pentru județul Bihor un traseu cicloturistic de 99,30 km, pentru județul Cluj un traseu cicloturistic de 92,40 km și pentru județul Alba un traseu cicloturistic de 35,30 km”, arată Consiliul Județean Cluj.

Cum se împart banii între județe

Valoarea nerambursabilă a proiectului „Velo Apuseni – Amenajare trasee cicloturistice în Munții Apuseni, pe zona județelor Bihor, Cluj și Alba”, este în cuantum de 92.665.542,75 lei/18.727.500,00 euro + TVA, din care:

pentru județul Bihor suma de 40.536.072,225 lei /8.192.250,00 euro + TVA

pentru județul Cluj suma de 37.719.366,30 lei/ 7.623.000,00 euro + TVA

pentru județul Alba suma de 14.410.104,225 lei/ 2.912.250,00 euro + TVA

În cazul în care în urma realizării studiului de fezabilitate vor rezulta cheltuieli neeligibile, acestea vor fi suportate de către beneficiar/parteneri.

Implementarea proiectului este estimată a se realiza în intervalul ianuarie 2023 – iunie 2026.

Reamintim că, în 2021 a fost încheiat un acord de parteneriat între Consiliile Judeţene Bihor, Alba şi Cluj pentru dezvoltarea şi promovarea turistică a zonei carstice a Munţilor Apuseni, prin care cele trei părţi au convenit să realizeze mai multe obiective de interes comun.

