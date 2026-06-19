Aidan Gillen preferă TIFF-ul în loc de Cannes. „Aici este mult mai intrigant și interesant. Nu mă interesează covorul roșu și celebritatea”.

„Iubesc Clujul” și „La TIFF este mai interesant decât la Cannes”. Sunt cuvintele actorului irlandez Aidan Gillen, cunoscut publicului din întreaga lume din „Game of Thrones”, „Peaky Blinders” sau „The Wire”, rostite în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania.

Actorul irlandez Aidan Gillen face parte din juriul Festivalului Internțional de Film Transilvania. | Foto: Bianca PREDA – monitorulcj.ro

Deși a pășit pe cele mai importante covoare roșii ale lumii și a fost parte din producții care au făcut istorie în televiziune, Aidan Gillen spune că experiența de la TIFF îl fascinează mai mult decât glamourul de la Cannes.

Actorul irlandez cunoscut pentru rolul lui Littlefinger din Game of Thrones a declarat că preferă atmosfera intimă și contactul direct cu oamenii din cadrul festivalului de la Cluj, în detrimentul exclusivității care definește unul dintre cele mai prestigioase evenimente cinematografice din lume.

Deși a devenit celebru pentru roluri controversate și adesea negative, Aidan Gillen spune că nu a judecat niciodată personajele pe care le-a jucat. | Foto: Bianca PREDA – monitorulcj.ro

Cunoscut publicului din întreaga lume pentru interpretarea lui Petyr „Littlefinger” Baelish din Game of Thrones, Gillen a vorbit la Cluj despre cariera sa construită în afara traseelor convenționale. Actorul a mărturisit că nu a urmat niciodată o școală de teatru și că adevărata sa educație a venit din filmele pe care le-a urmărit obsesiv în adolescență. Fascinat de actori precum Mickey Rourke și Sean Penn, a descoperit în cinema o alternativă la sistemul educațional în care nu s-a regăsit niciodată.

„Nu sunt un actor profesionist, n-am făcut școala de teatru, eram foarte dornic să termin cu școala, nu mi-a plăcut nicioadată școala, statul în bancă. Respect profesorii și ceea ce fac ei, dar am găsit mediul școlar extrem de înțepenit și simțeam nevoia să evadez de acolo. Cred că aveam 16-17 ani când m-am lăsat de școală și nu aveam ambiții să merg la facultate, dar îmi doream foarte mult să fiu actor, începusem să joc într-un grup de teatru, am prins de lucru foarte repede, era o agitație și am început să urmăresc alți actori, mergeam și închiriam filme, am văzut foarte multe, pentru mine era echivalentul școlii de teatru. Am văzut de la filme europene la western-uri, filme alb-negru, am văzut de toate. Eram obsedat de Mickey Rourke și Sean Penn și când aveam 15-16 ani încercam să fiu ca ei, eram într-un cinematograf din Dublin și am văzut un film Rumble Fish și atunci a fost momentul în care am zis că îmi doresc foarte mult să devin actor”, a spus actorul irlandez în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania.

Aidan Gillen este cunoscut publicului din întreaga lume din „Game of Thrones”, „Peaky Blinders” sau „The Wire”, „Charlie” și multe altele. | Foto: Bianca PREDA – monitorulcj.ro

„Pentru mine succesul înseamnă să nu faci compromisuri”

Astăzi, după decenii de carieră, succesul are pentru el o definiție diferită de cea asociată de obicei cu industria cinematografică. „Pentru mine succesul înseamnă să nu faci compromisuri”, spune actorul, care recunoaște că a refuzat roluri chiar și în perioadele în care avea nevoie de bani.

„Pentru mine succesul înseamnă să nu faci compromisuri. Ideea de a fi văzut e importantă, pentru mine succesul nu înseamnă bani, recunoașterea este în regulă, premiile nu sunt super importante pentru mine, banii clar nu sunt foarte importanți, mai ales când ai 22 de ani de ani și dormi pe canapele, banii nu contează.

Unul dintre motivele pentru care am dorit să mă fac actor este că încă de la vârsta de 8 ani am văzut lumea ca un loc de joacă uimitor, am fost dintotdeauna interesat de oameni. Nu m-a interesat produsul final cât momentele jucate până atunci, nu hotelurile luxoase, nu covorul roșu, nu celebritatea, nu m-au interesat niciodată și nici acum nu mă interesează. Lucrul și desfășurarea efectivă a rolului asta mă entuziasmează.

Faptul că am jucat personaje negative i-a făcut pe mulți să îmi ofere doar acest tip de rol, Game of Thrones a fost uriaș, ceea ce se explică prin faptul că ulterior am primit multe scenarii de personaje negative să le joc. Aceste roluri negative sunt distractiv de făcut și nu neg că mi-a deschis multe uși și am fost distribuit în filme fără să trec prin audiții”, a mai spus Aidan Gillen.

Cu mult înainte de succesul HBO „Game of Thrones”, Aidan Gillen devenise deja cunoscut în Marea Britanie datorită rolului Stuart Alan Jones din „Queer as Folk”, serialul care a schimbat felul în care televiziunea britanică reprezenta comunitatea queer la finalul anilor ’90. | Foto: Bianca PREDA – monitorulcj.ro

„Am refuzat roluri chiar și atunci când am avut nevoie de bani”

Scenariul rămâne criteriul decisiv în alegerea unui proiect, iar personajele care îl atrag sunt cele ambigue, greu de descifrat, aflate permanent între lumină și întuneric.

„Cum decid dacă un film mi se potrivește? Scenariul, întodeauna. Și așa a fost de la început. Întotdeauna găsești un rol strălucitor, dar dacă nu are sens scenariul sau rolul în scenariu nu văd rostul să-l joci. Ideea că filmul ar putea fi văzut e bună, ideea că producția e la nivel ridicat e bună, dar încă de la început am așteptat mereu ceea ce se numește un rol senzațional. După ce am petrecut toți acești ani la școală, plictisit de moarte, nu am vrut să joc un personaj care stă într-un birou ore întregi. Am jucat și aceste roluri, dar ulterior am așteptat, uneori prea mult, mi s-a spus. Am refuzat roluri când aveam nevoie de bani, chiar și atunci când nu era vorba de mulți bani. Așteptam după acea scânteie. Sunt foarte slab la audiții, chiar foarte rău. 95% din oameni nu mi-au dat de lucru, se uitam la mine așa...niciodată nu am avut un agent”, a mai spus actorul.

Gillen a vorbit și despre cel mai nou proiect al său, „Gorgy Resort”, un film care abordează teme precum rezistența și repetarea istoriei. În contextul războiului din Ucraina, actorul consideră că astfel de povești sunt mai necesare ca oricând. „Istoria se repetă întotdeauna și câteodată învățăm, câteodată uităm”, a spus el.

Aidan Gillen a traversat atât televiziunea mainstream, cât și cinemaul independent european. | Foto: Bianca PREDA – monitorulcj.ro

„Zarubin (numele personajului interpretat de Gillen în Gorky Resort n.r.) credea că ceea ce face este corect. E despre rezistență. Din păcate, în zilele noastre, la întâlnirile cu presa mi se pun întrebari de genul «poți să descrii în trei cuvinte» și le răspunzi că nu poți, apoi te întreabă să descrii într-un cuvânt și deja devine enervant. Dar primul cuvânt care mi-a venit în mine a fost «rezistență» când am fost pus sub presiune să descriu personajul din Gorgy Resort. Pentru un actor ca mine, care a iubit dintotdeauna cinemaul, mai ales cel polonez, sunt conștient de poziția mea pe scena lumii, a fost un privilegiu să joc cu cei mai buni oameni din cinematografia ploneză, cei mai buni actori, regizori. Am fost surprins când am fost chemat să joc acest personaj. Nu era obligatoriu să fie un actor irlandez în Gorgy Resort, dar s-a nimerit să fie. Un motiv pentru care filmul a fost produs e din cauza a ceea ce se întâmplă Ucraina în aceste momente. A fost unul dintre motivele pentru care am vrut să spunem această poveste”, a mai precizat Aidan Gillen.

Aidan Gillen, despre personajele care îl fascinează

Deși a devenit celebru pentru roluri controversate și adesea negative, Gillen spune că nu a judecat niciodată personajele pe care le-a jucat. Dimpotrivă, încearcă să găsească în fiecare dintre ele o latură umană care să le explice acțiunile. Chiar și în cazul lui Littlefinger, unul dintre cei mai manipulatori și lipsiți de scrupule oameni din universul Game of Thrones, actorul spune că a căutat întotdeauna să înțeleagă motivațiile din spatele deciziilor sale.

„Complexitatea personajului, ambivalența, misterul, enigma, ambiguitatea, emoții conflictuale, asta caut când citesc un scenariu. Pare complicat dar instinctiv sunt atras de acest tip de personaj. Personajul nu trebuie să fie foarte bine definit, dar scenariul ar trebui să fie foarte bine definit.

Simpatizez cu toate personajele mele, inclusiv cu Littlefinger (personajul jucat în Game of Thrones – n.r.), eu întodeauna am încercat să condimentez personajul cu personalitatea mea. Unul dintre rolurile de care sunt foarte mândru este o dramă TV în trei părți făcut în Irlanda acum 10 ani, Charlie, despre prim ministrul irlandez din 1980, Charles Haughey, un politician corupt, nu e ceva neobișnuit să asociezi politicienii cu corupția. Nu semăn deloc cu acest personaj, dar am reușit să aduc în rol și din personalitatea mea. Încă mă gândesc la unele personaje pe care le-am jucat și ani buni după ce le-am dat viață.

Învăt multe de la actorii mai tineri. Când am început să joc teatru la Londra eram cel mai tânăr, acum sunt cel mai în vârstă. Ce repede trece timpul. Energia lor brută, este ceva nemaipomenit”, mai spune actorul.

Aidan Gillen avertizează: „Copiii se uită la filme prin telefon chiar și într-o sală IMAX”

„Când am început eu să joc, actoria nu era văzută ca o alegere validă, mi se spunea că nu voi reuși, acum în Irlanda, Cillian Murphy sau Colin Farrell câștigă Oscaruri, actoria a ajuns o carieră validă. Mult mai mulți oameni încearcă să fie actori în momentul de față comparativ când am început eu. Încă se întâmplă chestii îndrăznețe în cinema, dar și în televiziune. Cred că sunt multe povești extraordinare în cinema, pe platformele de streaming, la televizor, cred că avem nevoie de mai puține povești.

Ar trebui să ne îngrijoreze felul în care copiii urmăresc filmele la cinema. Am fost la un film într-o sală IMAX, mulți copii în jur, cred că era Barbie, erau foarte multe fete, și toate fetele din fața mea filmau ecranul IMAX, deci cel mai mare ecran din țară, ele se uitau la film prin telefonul mobil în timp ce filmau”, a povestit actorul.

Aidan Gillen compară TIFF cu Cannes: „Aici este mult mai intrigant și interesant”

„Mă fac curios oamenii, la 14 ani când m-am alăturat teatrului, oamenii erau așa excentrici, nu doar copii, ci cei din jur, eram intrigat de mulțimea artistică. Dacă ai excentricități cum am eu ți-ai găsit locul. Oamenii pe care îi cunoști, acum că fac asta demult, de exemplu venind aici la TIFF, în Cluj, cunoscând oamenii despre asta este vorba.

Fiind aici la festival este mult mai intrigant și interesant decât să fiu la Cannes. Este vorba despre asta, un festival mai mic, totul este mai restrâns, mai interactiv, este vorba de accesibilitate decât de exclusivitate. Știu că ambele festivaluri au locul lor, noi depindem de aceste festivaluri ca lumea să ne vadă filmele”, a încheiat actorul irlandez.

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