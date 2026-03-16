Plutonier major din cadrul SRI, condamnat după ce a bătut un bărbat la o petrecere. Tribunalul Militar Cluj i-a dat 7 luni de închisoare.

Tribunalul Militar Cluj-Napoca a stabilit o pedeapsă de 7 luni de închisoare pentru plutonierul major Ionuț M., după ce acesta a lovit un bărbat în timpul unei petreceri.

Un conflict izbucnit la o petrecere s-a încheiat cu o condamnare penală pentru un plutonier major din cadrul SRI, după ce acesta a lovit un bărbat.

Incidentul s-a petrecut în seara de 22 august 2025, la o petrecere organizată la o cabană din apropierea localității Livezeni, județul Mureș. Inculpatul, Ionuț M., plutonier major în cadrul unei unități militare a SRI, a ajuns la eveniment în jurul orei 15:00 pentru a ajuta la pregătirea mesei. La petrecere a venit împreună cu soția și copiii săi, deoarece sărbătoritul era fiul nașului său de cununie.

La aceeași petrecere a fost invitat și Darius Petrică C., un prieten al sărbătoritului. Potrivit instanței, cei doi nu se cunoșteau înainte de acel moment.

Disputa care a degenerat în violență

Pe parcursul serii, atât militarul, cât și victima au consumat băuturi alcoolice. La un moment dat, Ionuț M. a observat că bărbatul ar fi avut un comportament nepotrivit față de fiicele sale și că le-ar fi adresat cuvinte jignitoare.

În jurul orei 22:30, pe terasa cabanei, militarul a susținut că a văzut un gest nepotrivit făcut de Darius Petrică C. când una dintre fiicele sale a trecut pe lângă el. În acel moment s-a apropiat de bărbat și i-a cerut să se liniștească.

Între cei doi a izbucnit o scurtă dispută verbală. Potrivit instanței, Ionuț M. l-a împins pe Darius Petrică C., care s-a dezechilibrat și a căzut în interiorul cabanei. Militarul a intrat după el și, în timp ce acesta era căzut pe podea, i-a aplicat două sau trei lovituri cu palma și cu pumnul în zona feței.

Agresiunea a fost observată de mai mulți martori, iar unul dintre invitați a intervenit și a reușit să îl oprească pe militar.

Victima a ajuns la spital și la IML

După incident, Darius Petrică C. a plecat de la petrecere, iar a doua zi s-a prezentat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, unde a primit îngrijiri medicale. Ulterior, acesta a fost examinat și de medicii legiști.

Certificatul medico-legal a arătat că bărbatul a suferit leziuni la nivelul capului și contuzii la antebrațe, produse prin lovire directă, care au necesitat 2–3 zile de îngrijiri medicale.

Militarul a recunoscut fapta

În cursul anchetei, Ionuț M. a recunoscut agresiunea și a declarat că regretă cele întâmplate. Dosarul a fost instrumentat de procurorii militari, iar între aceștia și inculpat a fost încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției.

Pedeapsă de 7 luni, dar amânată

Judecătorii au stabilit o pedeapsă de 7 luni de închisoare pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, însă au decis amânarea aplicării pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani.

Instanța a ținut cont de faptul că inculpatul nu are antecedente penale, este integrat social și și-a recunoscut fapta.

Pe durata termenului de supraveghere, Ionuț M. trebuie să se prezinte la Serviciul de Probațiune Mureș, să anunțe schimbarea locuinței sau a locului de muncă și să respecte măsurile stabilite de instanță.

Victima nu a cerut despăgubiri

Instanța a constatat că Darius Petrică C. nu s-a constituit parte civilă în proces, astfel că nu a solicitat despăgubiri. În schimb, inculpatul a fost obligat să plătească 254,08 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Hotărârea pronunțată de Tribunalul Militar Cluj poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

