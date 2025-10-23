Falsul căpitan SRI a fost arestat preventiv

O grupare coordonată de un bărbat care se recomanda în mod fraudulos drept fost căpitan SRI a fost destructurată de procurorii DIICOT. Bărbatul recruta foști militari pentru presupuse misiuni secrete, iar acum acesta a fost arestat preventiv.

Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a admis, joi, propunerea DIICOT de arestare preventivă a bărbatului care, sub pretextul că ar fi ofițer al Serviciului Român de Informații (SRI), ar fi creat o structură capabilă să execute misiuni de culegere de informații și alte misiuni cu caracter secret.

„Joi, 23.10.2025, Curtea de Apel Alba Iulia a admis propunerea formulată de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Alba și a dispus arestarea preventivă pentru o durată de 30 de zile a inculpatului cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: uzurparea de calități oficiale (...) și desfășurarea, fără autorizare, a activităților specifice culegerii de informații, în formă continuată, se menționează într-un comunicat transmis de către Biroul de Informare și Relații Publice.

În acest dosar au fost efectuate, miercuri, șapte percheziții în județele Arad, Timiș, Bihor și Hunedoara.

Bărbatul, în vârstă de 27 de ani, s-ar mai fi dat anterior drept polițist rutier, ofițer sub acoperire, director ANAF, consul.

