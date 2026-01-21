Magistrați pensionari din Bihor dau statul în judecată și cer peste 2,4 milioane de lei

Mai mulți magistrați pensionari din Bihor au acționat statul în judecată pentru recuperarea sumelor reținute prin impozitarea progresivă a pensiilor speciale. Judecătorii cer peste 2,4 milioane de lei.

Mai mulți magistrați pensionari din Bihor au acționat statul în judecată pentru recuperarea sumelor reținute prin impozitarea progresivă a pensiilor speciale. Judecătorii cer peste 2,4 milioane de lei.

Un număr de 16 judecători pensionari din Bihor au deschis un proces la Tribunalul Bihor împotriva Casei Județene de Pensii Bihor și a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

Aceștia cer restituirea sumelor reținute ca impozit progresiv pe pensii, în baza unui articol din Codul fiscal declarat neconstituțional în 2024 de Curtea Constituțională a României, relatează Ebihoreanul.ro

Magistrați pensionari din Bihor dau statul în judecată și cer peste 2,4 milioane de lei

Un grup de 16 judecători pensionari din Bihor a inițiat, luni, un proces la Tribunalul Bihor, prin care solicită restituirea sumelor reținute ca impozit progresiv pe pensii.

„Este vorba despre impozite reținute pe o perioadă de 13 luni, care ar fi trebuit restituite, însă acest lucru nu a fost posibil până acum din cauza lipsei unui act normativ care să reglementeze procedura de returnare”, a declarat șeful Casei Județene de Pensii Bihor, Laurențiu Țenț, conform sursei citate.

Acțiunea nu este una izolată. În prezent sunt deschise 14 litigii similare, în care peste 70 de magistrați pensionari reclamă statul pentru aproximativ 2,4 milioane de lei.

Foto: Depositphotos.com

