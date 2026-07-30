Spitalul Municipal Sibiu nu a primit niciun post prin Memorandumul Guvernului. Dr. Ștefania Șerban: „Este greu de înțeles!”

Spitalul Municipal Sibiu este singura unitate sanitară din județ care nu a primit niciun post prin Memorandumul aprobat de Guvern, deși instituția se află în plin proces de dezvoltare și extindere a serviciilor medicale.

Aflat în plin proces de dezvoltare și extindere a serviciilor medicale, Spitalul Municipal Sibiu este singura unitate sanitară din județ care nu a primit niciun post prin Memorandumul Guvernului. | Foto: Facebook - Spitalul Municipal Sibiu

Aflat în plin proces de dezvoltare și extindere a serviciilor medicale, Spitalul Municipal Sibiu este singura unitate sanitară din județ care nu a primit niciun post prin Memorandumul Guvernului.

Managerul Spitalului Municipal Sibiu, dr. Ștefania Șerban, a anunțat joi pe Facebook că unitatea este singurul spital din județ care nu a beneficiat de niciun post prin Memorandumul Guvernului.

Spitalul nu a primit niciun post

„Spitalul Municipal Sibiu este singurul spital din județ care a primit zero posturi prin Memorandumul Guvernului”, a transmis managerul într-o postare publicată pe pagina de Facebook a instituției.

Potrivit acesteia, situația este dificil de înțeles în contextul în care spitalul continuă investițiile și își extinde serviciile medicale destinate pacienților.

Dr. Ștefania Șerban: „Spitalul Municipal Sibiu este singurul spital din județ care a primit zero posturi prin Memorandumul Guvernului.” | Foto: Facebook - Spitalul Municipal Sibiu

Parlamentul a adoptat o nouă lege

Ștefania Șerban a precizat că Parlamentul a adoptat joi o lege care va permite spitalelor publice să organizeze concursuri pentru ocuparea posturilor fără a mai depinde de aprobările acordate prin memorandum.

„Din fericire, astăzi Parlamentul a adoptat legea prin care spitalele publice pot organiza concursuri fără să mai depindă de acest «Memorandum ZERO». Cei care au încercat să blocheze dezvoltarea spitalelor au pierdut. Au câștigat pacienții”, a afirmat managerul.

Spitalul solicitase opt posturi și jumătate

Managerul unității a explicat că Spitalul Municipal Sibiu solicitase în total 8,5 posturi, respectiv un post de medic, 3,5 posturi pentru asistente medicale, trei posturi de brancardieri și infirmiere și două posturi pentru muncitori.

Cu toate acestea, instituția nu a primit niciun post prin Memorandumul Guvernului.

Dezvoltarea spitalului va continua

În ciuda situației, conducerea spitalului susține că proiectele de dezvoltare nu vor fi oprite.

„Este greu de înțeles cum un spital aflat în plină dezvoltare, care investește și își extinde serviciile medicale, nu a primit nici măcar un singur post”, a declarat Ștefania Șerban, adăugând că dezvoltarea Spitalului Municipal Sibiu va continua „cu aceeași seriozitate, corectitudine și respect pentru oameni”.

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