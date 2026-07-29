Primele explicaţii din partea CFR-ului după ce jucătorii n-au fost în cantonament şi au venit pe cont propriu la meciul cu FC Voluntari!

CFR Cluj a câștigat meciul cu FC Voluntari, scor 5-0, și a bifat prima victorie din noua stagiune. În precedentele două partide, ardelenii înregistraseră un egal și o înfrângere.

CFR Cluj a renunțat la cantonament înaintea meciului cu FC Voluntari / Foto: Sergiu CRĂCIUN, monitorulcj.ro

CFR Cluj a făcut spectacol contra nou-promovatei FC Voluntari. Misiunea jucătorilor lui Antonio Folha s-a simplificat după eliminarea lui Mihai Roman din minutul 12, iar până la pauză marcaseră deja de trei ori.

Partida de luni după-masa a fost prima pe care CFR Cluj a disputat-o în fața propriilor suporteri, fiind, totodată, și primul meci pentru antrenorul portughez în Gruia.

Pentru acest meci, Antonio Folha a ales o tactică rar întâlnită în fotbal. Jucătorii CFR-ului nu au efectuat cantonamentul premergător partidei, așa cum se obișnuiește, ci au venit direct la stadion, cu aproximativ două ore înaintea fluierului de start.

Ricardo Cadu, managerul sportiv al clubului, a anunțat că decizia i-a aparținut, de fapt, antrenorului, și că a făcut parte din pregătirea meciului, nicidecum pentru a reduce din costuri.

„Folha e un antrenor foarte bun, știe mult fotbal. A învățat să câștige pentru că a lucrat la Porto, dar trebuie să îi dăm pentru că e la prima sa experiență în străinătate. Până acum, e foarte, foarte OK.

Jucătorii au venit pe cont propriu pentru că Folha nu face cantonament când jucăm acasă. E decizia antrenorului, așa făcea și în Portugalia, așa e obișnuit dacă meciul e acasă. Vrea să lase jucătorii cu familia. Așa va fi și la următorul meci.

Fiecare antrenor are o mentalitate diferită, depinde și de ora meciului, ieri era la 18:30. Când meciul va fi la 21:30, e altceva, e prea târziu, atunci probabil va fi cantonament. Nu e un program stabilit, depinde unde e meciul.”, a spus Ricardo Cadu pentru Prima Sport.

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