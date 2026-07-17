Lui Cristiano Bergodi i s-a făcut rău după eliminarea lui „U” Cluj din Europa League!

Universitatea Cluj a pierdut calificarea în turul 2 preliminar din Europa League. Scorul a fost egal după 120 de minute, 0-0, însă ucrainienii s-au impus la loviturile de departajare, scor 2-4.

Cristiano Bergodi, antrenorul Universității Cluj, a acuzat probleme medicale după meciul cu Dinamo Kiev / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Universitatea Cluj a pierdut din nou la loviturile de departajare, a treia oară în ultimele două luni!

După finala Cupei României și Supercupa, ambele pierdute în fața Universității Craiova, „studenții” au cedat și în fața lui Dinamo Kiev, tot la loviturile de departajare. În urma acestui rezultat, Universitatea Cluj va continua în turul 2 preliminar din Conference League, acolo unde va da peste Brann (Norvegia).

La finalul meciului, antrenorul gazdelor, Cristiano Bergodi, a acuzat stări de rău și nu a venit la flash-interviu la finalul meciului. În locul său, în fața presei a venit Eugeniu Cebotaru (41 de ani), antrenorul secund al echipei.

„Am întâlnit o echipă foarte puternică. Băieţii au dat dovadă de determinare şi spirit de sacrificiu. Şi adversarii au avut ocazii, dar, per total, în ambele meciuri, cred că am ieşit cu capul sus. Este o seară tristă, însă trebuie să mergem înainte.

Este greu să faci o analiză la cald. Am pregătit şi am antrenat fiecare detaliu, însă una este la antrenament, unde din zece şuturi înscrii de zece ori, şi alta este în meci, unde se întâmplă cu totul altceva.

Asta este frumuseţea fotbalului, este un sport imprevizibil. Sunt mulţi factori care nu pot fi antrenaţi”, a declarat Cebotaru.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: