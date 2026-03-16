Kurt Zouma a mai dat o „țeapă” după plecarea de la CFR!

Ajuns în România ca o adevărată vedetă, fundașul Kurt Zouma (31 de ani) nu a impresionat în tricoul CFR-ului.

Kurt Zouma a bifat doar patru meciuri la CFR / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Considerat o adevărată lovitură dată de conducerea clubului în momentul în care a fost transferat, francezul a bifat doar 4 apariții în tricoul CFR-ului, timp în care a strâns 197 de minute.

Câștigător al Ligii Campionilor cu Chelsea în 2021 și dublu campion în Premier League, Zouma a ajuns în Gruia la începutul lunii septembrie, liber de contract după ce ultima oară evoluase pentru Al-Orobah, în Arabia Saudită.

Atât în ultima perioadă a carierei sale, cât și în timpul petrecut la Cluj, Zouma s-a confruntat cu mari probleme medicale la ambii genunchi, motiv pentru care nu a putut juca la adevărata sa valoare nici în mandatul lui Andrea Mandorlini, nici în cel al lui Daniel Pancu.

S-au „fript” cu Zouma?

La începutul lunii ianuarie, Kurt Zouma a ajuns la o înțelegere cu șefii CFR-ului pentru rezilierea pe cale amiabilă a contractului, însă mai bine de o lună și jumătate a rămas fără echipă. Deși s-a zvonit că ar putea ajunge la Celtic sau Valencia, fundașul a semnat, în cele din urmă, în Emiratele Arabe Unite.

Zouma a ajuns la o înțelegere cu Al-Wasl, locul 5 în campionatul din Emirate, însă nici până acum nu a debutat pentru noua sa echipă. Fundașul francez a avut două ocazii de a juca, dar niciodată nu a fost inclus în lot. Al-Wasl a pierdut ambele meciuri cu același scor, 0-2, cu Bani Yas și Al-Ain.

Zouma, „tun” financiar în Gruia

Pe cât de sărăcăcioasă în evoluții a fost aventura sa în România, pe atât de bine plătită a fost raportată la timpul petrecut pe teren. Plătit cu 50.000 de euro, Zouma s-a ales cu un sfert de milion de euro în cele cinci luni în care a stat la Cluj, având cel mai mare salariu dintre toți jucătorii din Superligă. Remunerația sa a stârnit controverse în vestiarul echipei și a creat o stare de tensiune, după cum a recunoscut fostul președinte al echipei.

„Au fost anumite nemulțumiri ale jucătorilor și după ce a fost adus un jucător cu salariu mare, Zouma. Anumite sume au apărut și în mass-media, chiar dacă au fost exagerate, și jucătorii au crezut.

Ca și jucător care nu ți-ai primit banii la timp și citești în mass-media despre salariul lui Zouma, creezi o stare de spirit care nu este propice performanței. S-a întâmplat în perioada Mandorlini. E foarte greu să faci ordine dacă ai jucători nemulțumiți”, a declarat Cristian Balaj, fostul președinte al CFR-ului, pentru GSP.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

