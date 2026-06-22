Iverson Molinar, OUT! U-BT renunță la al doilea jucător în această vară

Iverson Molinar este al doilea jucător care se desparte de campioana U-Banca Transilvania în această vară, după Trey Woodbury.

Iverson Molinar a plecat de la U-BT Cluj-Napoca / Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

Sud-americanul a evoluat pentru echipa pregătită de Mihai Silvășan în 53 de partide de-a lungul stagiunii anterioare.

Cele mai multe prezențe le-a bifat în Liga Adriatică, acolo unde a strâns 23 de apariții, izbutind medii de 13.1 puncte, 2.1 recuperări și 3.4 pase decisive.

În cealaltă competiție europeană, BKT EuroCup, Iverson a intrat pe parchet în 17 partide, având medii de 13.9 puncte, 1.9 recuperări și 3.9 pase decisive. Molinar a contribuit la câștigarea tuturor trofeelor de pe plan intern.

Fundașul originar din Panama a intrat pe parchet în 13 partide din totalul de 14 disputate de U-Banca Transilvania în LNBM, Cupa și SuperCupa României, fiind responsabil pentru 167 de puncte.

„U-Banca Transilvania confirmă despărțirea de Iverson Molinar înaintea noului sezon. Fostul nostru conducător de joc a sosit în vara anului 2025 din Israel, de la formația Hapoel Be’er Sheva. Pe această cale, U-Banca Transilvania îi mulțumește pentru sezonul 2025-2026 și îi urează succes în noul capitol al carierei.”, a anunțat clubul ardelean.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: