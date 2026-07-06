La 42 de ani, Dorin Goga a luat decizia în privința carierei sale de jucător!

Ajuns la 42 de ani, atacantul Dorin Goga rămâne sub contract cu Sănătatea Cluj, echipă care evoluează în Liga a 3-a.

Dorin Goga va continua și în sezonul următor la Sănătatea Cluj / Foto: Sănătatea Cluj Facebook

Ajuns la 42 de ani, atacantul Dorin Goga rămâne sub contract cu Sănătatea Cluj, echipă care evoluează în Liga a 3-a.

Deși are o vârstă înaintată și nu mai este unul dintre pilonii de bază ai lui Vasile Miriuță, fostul internațional român nu are gânduri de retragere și își propune să mai joace fotbal la nivel profesionist. „Încă doi-trei ani joacă liniștit”, spune patronul echipei, Aurelian Ghișa.

Dorin Goga a semnat cu Sănătatea Cluj în urmă cu cinci ani, iar în sezonul trecut a fost aproape de o performanță remarcabilă. "Virușii verzi" au fost la doar un meci distanță de a juca barajul de promovare în Liga a 2-a, însă au fost învinși în ultima etapă de contra-candidata Unirea Alba Iulia.

La acel meci, Dorin Goga a fost introdus pe teren în minutul 70 și a creat faze periculoase la poarta adversă, însă disputa s-a încheiat cu înfrângerea clujenilor.

„Dorin Goga rămâne la noi, sigur. Încă nu am discutat, dar, în mod normal, continuă. Pe Dorin ne bazăm că atunci când intră într-un meci, poate crea, prin experiența lui, o altă dinamică și o anumită presiune pe apărarea adversă. Inclusiv relațiile de joc cu ceilalți jucători se schimbă când intră.

Din păcate, el mai poate juca doar 30 de minute - o repriză. Are o experiență foarte bună, plasament, sunt argumente pentru care rămâne la noi. Discută mult cu cei tineri, încearcă să aducă un anumit spirit în echipă. Nu am discutat când mai vrea să joace, dar Dorin poate juca lejer încă 2-3 ani, liniștit.”, a spus Aurelian Ghișa, patronul echipei, într-o intervenție pentru Prima Sport.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: