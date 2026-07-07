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Ploaie slabă și temperaturi de până la 30 de grade Celsius la Cluj. Prognoza meteo 7 iulie 2026.

Meteorologii au anunțat șanse de ploaie slabă la Cluj-Napoca pentru marți, 7 iulie 2026.

Prognoza meteo Cluj-Napoca, marți, 7 iulie 2026 | Foto: monitorulcj.ro Prognoza meteo Cluj-Napoca, marți, 7 iulie 2026 | Foto: monitorulcj.ro

 

 


 

Temperatura maximă va fi de 30 de grade Celsius la Cluj-Napoca, marți, 7 iulie 2026.


 

 


Temperatura minimă va fi de 14 grade Celsius, potrivit ANM.

Meteorologii au anunțat șanse de ploaie slabă cu descărcări electrice.


Viteza vântului va fi de 9 metri pe secundă.

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