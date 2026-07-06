CFR Cluj a mai renunțat la un jucător! A bătut palma cu o echipă din Liga a 2-a

CFR Cluj s-a mai despărțit de încă un jucător în această vară. Moussa Samake (21 de ani) s-a despărțit de vișinii și își va continua cariera în Liga a 2-a.

Moussa Samake, atacantul plecat de la CFR | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

CFR Cluj a mai renunțat la un jucător în această vară. Conform jurnalistului Emanuel Roșu, atacantul Moussa Samake nu va rămâne în Gruia după revenirea de la Concordia Chiajna.

Atacantul originar din Mali va evolua la ASA Tg. Mureș în sezonul viitor, anunță sursa citată. Samake a impresionat în ultimele două ediții ale ligii secunde, atunci când a marcat 9 goluri în 28 de etape pentru CSM Reșița, respectiv 5 reușite în 16 meciuri pentru formația ilfoveană.

N-a impresionat la CFR Cluj!

După ce a impresionat în tricoul celor de la Reșița, atacantul s-a întors la CFR Cluj în vara trecută, atunci când antrenor era Dan Petrescu. Tehnicianul l-a folosit timp de 62 de minute în două meciuri, unul în cupele europene și altul în campionat, fără să aibă vreo contribuție ofensivă.

Ultimul său meci disputat pentru vișinii a avut loc în etapa a treia a sezonului trecut, într-un meci pierdut de CFR cu FC Argeș, scor 0-2. Samake, care începuse meciul ca titular, a fost înlocuit la pauză și criticat de Petrescu la finalul meciului.

„În toată cariera mea mi-a plăcut să câștig meciurile. Acum toți au văzut ce jucători pot să joace. Nu îmi place să critic jucătorii în public, dar azi s-a văzut clar că doi dintre ei nu pot juca la nivelul CFR-ului. Nu am avut o pregătire bună, a fost prea scurtă”, spunea Dan Petrescu.

Samake a ajuns prima oară în România în 2023, iar prima sa experiență în țara noastră a avut loc în Liga a 3-a, la Olimpia Satu Mare.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: