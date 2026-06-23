U-BT Cluj-Napoca a bifat al patrulea transfer al verii!

U-Banca Transilvania face o nouă mutare pe piața transferurilor în vederea stabilirii lotului pentru sezonul viitor.

U-BT Cluj-Napoca a bifat al patrulea transfer al verii / Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

U-Banca Transilvania își întărește lotul pentru sezonul 2026-2027 prin aducerea lui Malcolm Hill, jucător cu experiență atât în Europa, cât și în NBA și în naționala Statelor Unite ale Americii. Hill este un jucător polivalent, care evoluează în principal pe poziția 3, ca extremă mică, însă poate fi folosit și pe pozițiile 2 sau 4.

Noul jucător al ardelenilor s-a născut pe 26 octombrie 1995 în St. Louis, Missouri, SUA. Pe lângă baschet, Hill a mai practicat fotbalul și baseballul în copilărie, însă, începând cu clasa a cincea, a ales să continue pe urma tatălui său, fost jucător în NCAA. A absolvit Liceul Belleville East, înainte de a urma cursurile Universității din Illinois.

Hill a participat în NCAA în perioada 2013-2017, alături de echipa Universității sale, Illinois Fighting Illini. Pe perioada celor patru ani, el a adunat 137 de meciuri, izbutind medii de 13.5 puncte, 4.7 recuperări și 2.1 pase decisive.

Una dintre cele mai importante performanțe a stabilit-o în stagiunea 2015-2016, când a devenit singurul jucător din istoria echipei care a izbutit într-un singur sezon să totalizeze peste 600 de puncte, 200 de recuperări și 100 de pase decisive. Și-a început cariera de jucător profesionist în 2017, îmbrăcând pe perioada verii echipamentul formației Star Hotshots, în Filipine, unde a impresionat cu medii de 26 de puncte, 11.7 recuperări și 3 pase decisive, în 7 meciuri jucate.

După experiența din Filipine, a semnat în același an în Germania, unde a evoluat timp de un sezon la Telekom Baskets Bonn. Al doilea an în Europa l-a petrecut tot în Germania, de data aceasta evoluând pentru formația MHP Riesen Ludwisburg. A făcut pasul către liga VTB, alături de Astana Tigers, izbutind să ocupe poziția secundă în clasamentul punctelor marcate pe meci, după Alexey Shved, cu 20.2 puncte înscrise în medie în cele 19 partide.

Pe parcursul sezonului 2020-2021 a făcut parte din lotul formației Hapoel Ierusalim, unde a bifat 19 apariții. Începând cu 2021 și până să se alăture echipei noastre, Malcolm și-a continuat cariera peste ocean, alternând între NBA și G League. Atlanta Hawks și Chicago Bulls au fost formațiile pentru care a intrat pe parchet în 25 de meciuri oficiale, însă a mai evoluat și pentru New Orleans Pelicans sau Philadelphia 76ers, în presezon.

În G League, Hill a bifat apariții pentru echipele Birmingham Squadron, Windy City Bulls și Delaware Blue Coats, înregistrând 141 de prezențe de-a lungul celor cinci ani. În ultimul sezon a avut medii de 18.4 puncte, 4.8 recuperări și 2.4 pase decisive.

Prestațiile din G League i-au adus lui Hill vestea convocării în echipa Statelor Unite ale Americii pentru fereastra de calificări din februarie-martie, în vederea participării la Campionatul Mondial din 2027. Malcolm a intrat pe parchet în duelurile cu Republica Dominicană și Mexic, înscriind 5 puncte, respectiv 18 puncte.

Al cincilea jucător transferat!

Malcolm Hill devine al cincilea jucător transferat în vara aceasta de U-Banca Transilvania, după Bobe Nicolescu, Otis Livingston II, Jaylin McCreary și Dušan Beslać.

„Un jucător în care eu îmi pun mari speranțe. Îmi doresc să fie unul din cei mai importanți jucători atât de la noi, cât și din BKT EuroCup. Îl urmăresc de foarte mulți ani și mi l-am dorit încă de când juca la Astana, Hapoel sau Ludwisburg, însă nu am avut posibilitatea atunci să îl luăm.

Este un jucător polivalent, care poate juca pe mai multe poziții și, din feedback-ul pe care îl am de la antrenorii lui din G League și din Europa, este un jucător care înțelege ce înseamnă să câștigi și nu este egoist absolut deloc. Mă bucur că a acceptat să vină la Cluj și îmi doresc să ne ajute să avem succes împreună.”, a spus Mihai Silvășan, după anunțul oficial.

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