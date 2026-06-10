Prima plecare de la U-BT Cluj-Napoca din această vară!

U-Banca Transilvania a anunțat despărțirea de Trey Woodbury.

U-Banca Transilvania a anunțat despărțirea de Trey Woodbury / Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

Americanul originar din Las Vegas, Nevada, a îmbrăcat echipamentul echipei ardelene pentru un singur sezon, după ce vara trecută a sosit de la ARIS Salonic.

Fundașul în vârstă de 26 de ani a intrat pe parchet în 55 de meciuri pentru U-Banca Transilvania, din totalul de 61 jucate de echipa ardeleană în sezonul 2025-2026.

Dintre cele 55 de meciuri, 42 au fost în cele două competiții europene în care U-Banca Transilvania a fost angrenată în sezonul recent încheiat. „Woody” a bifat 22 de meciuri în Liga Adriatică, înscriind 190 de puncte, și 20 în BKT EuroCup, unde a izbutit 200 de puncte.

Woodbury a pus umărul la câștigarea tuturor trofeelor puse în joc pe plan intern. Singurul meci în care fundașul nu a evoluat a fost meciul 1 din sferturile de finală.

În rest, „Woody” a fost prezent în toate celelalte 13 partide pe care U-Banca Transilvania le-a jucat în România în stagiunea 2025-2026, adunând 84 de puncte în total, dintre care 54 în LNBM, 19 în Cupa României și 11 în SuperCupă.

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