Noul antrenor al CFR-ului va câștiga un salariu uriaș în Gruia! Despre ce sumă este vorba

CFR Cluj și-a ales antrenorul pentru sezonul viitor. Este vorba despre Antonio Folha, ultima oară antrenor la echipa secundă a celor de la FC Porto.

Neluțu Varga este patronul CFR-ului din 2017 | Foto: captură TV

Folha a profitat de faptul că Edi Iordănescu a întârziat răspunsul către conducerea CFR-ului și va prelua banca tehnică încă din această săptămână.

„L-au propus Cadu, Iuliu Mureșan și echipa mea de scouting. Poate că va fi mai bine așa. Faptul că a antrenat 7 ani la FC Porto arată că este un profesionist. Este un portughez, iar CFR a avut succes cu portughezii.

Nu mai avea rost să-l aștept pe Edi. M-a tot amânat și băieții trebuie să aibă un antrenor. Nu puteam să-l mai aștept. I-am zis că-l aștept, am făcut-o, dar nu mai puteam. Cât să mai aștept?

Dar, l-am înțeles și nu am de ce să fiu dezamăgit sau supărat pe el. Rămân cu un respect aparte pentru el. Nu s-a pus problema de un refuz. Sunt niște chestiuni personale din cauza cărora m-a tot amânat și care încă nu s-au finalizat. N-a fost să fie acum, dar poate va mai fi pe viitor cazul să lucrăm împreună”, a anunțat Varga, potrivit ProSport.

Salariul lui Folha de la CFR Cluj

Înțelegerea dintre cele două părți va fi valabilă un sezon, cu opțiune de prelungire din partea clubului pentru încă o stagiune, anunță Fanatik.

Tot sursa citată a dezvăluit și salariul pe care îl va primi Folha cât timp o va pregăti pe CFR: 17.000 de euro lunar, adică puțin peste 200.000 de euro într-un sezon.

La naționala Portugaliei, el a contribuit cu 5 goluri în 26 de apariții. Cariera lui pe banca tehnică a început în anul 2014, ca manager asistent la Porto. Ulterior, el a pregătit echipa de tineret a „Dragonilor” și apoi a făcut pasul către echipa secundă a acestora.

Între 2018 și 2020, el s-a aflat pe banca celor de la Portimonense. A revenit la echipa secundă a celor de la Porto, pe care a pregătit-o în al doilea mandat în perioada 2021-2024, terminând sezonul 2022/2023 pe locul 5 din divizia secundă a Portugaliei.

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