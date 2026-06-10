CFR Cluj și-a stabilit adversarii pe care îi va întâlni în cantonamentul din vară!

Jucătorii CFR-ului se vor întoarce din vacanță luni, 15 iunie, în vederea pregătirii noului sezon competițional.

CFR Cluj va pregăti în Austria noul sezon / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Ardelenii se reunesc luni, 15 iunie, și se vor pregăti la Cluj timp de două săptămâni sub comanda noului antrenor, Antonio Folha.

Până pe 28 iunie, alb-vișiniii se vor antrena în România, după care vor pleca în Austria pentru un cantonament care va dura zece zile.

Șefii clubului au decis ca delegația echipei să se întoarcă în țară cu o săptămână înainte de începutul noului sezon al Superligii, care va avea loc pe 17 iulie.

În perioada pe care o vor petrece în cantonament, CFR Cluj și-a stabilit și patru partide de verificare:

2 iulie – vs. NK Aluminij (câștigătoarea Cupei Sloveniei)

4 iulie – vs. Olimpija Ljubljana (formație din prima ligă a Sloveniei)

7 iulie – vs. FC Noah (vicecampioana Armeniei și câștigătoarea Cupei Armeniei)

9 iulie – vs. Karpaty Lviv (formație din prima ligă a Ucrainei)

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