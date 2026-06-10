CFR Cluj a bătut palma cu noul antrenor! Varga: „Este un profesionist! Cât să-l mai aștept pe Iordănescu?”

Neluțu Varga, patronul de la CFR Cluj, a anunțat că echipa a bătut palma cu un nou antrenor.

Antonio Folha, noul antrenor al CFR-ului / Foto: FC Porto YouTube

Este vorba despre portughezul Antonio Folha (55 de ani), ultima oară antrenor principal la echipa secundă a celor de la FC Porto.

Anunțul venirii sale în România l-a făcut chiar patronul echipei, Neluțu Varga. Omul de afaceri voia să-l readucă în Gruia pe Edi Iordănescu, însă n-a vrut să mai aștepte răspunsul fostului selecționer.

„L-au propus Cadu, Iuliu Mureșan și echipa mea de scouting. Poate că va fi mai bine așa. Faptul că a antrenat 7 ani la FC Porto arată că este un profesionist. Este un portughez, iar CFR a avut succes cu portughezii.

Nu mai avea rost să-l aștept pe Edi. M-a tot amânat și băieții trebuie să aibă un antrenor. Nu puteam să-l mai aștept. I-am zis că-l aștept, am făcut-o, dar nu mai puteam. Cât să mai aștept?

Dar, l-am înțeles și nu am de ce să fiu dezamăgit sau supărat pe el. Rămân cu un respect aparte pentru el. Nu s-a pus problema de un refuz. Sunt niște chestiuni personale din cauza cărora m-a tot amânat și care încă nu s-au finalizat. N-a fost să fie acum, dar poate va mai fi pe viitor cazul să lucrăm împreună”, a anunțat Varga, potrivit ProSport.

Cine este Antonio Folha?

Noul antrenor al CFR-ului a avut un CV impresionant în calitate de jucător. El a îmbrăcat tricoul unor formații precum Braga, FC Porto, Standard Liege sau AEK Atena. Retras în vara anului 2005, el a reușit să strângă 18 trofee în total, majoritatea în tricoul clubului de pe Estadio do Dragao.

La naționala Portugaliei, el a contribuit cu 5 goluri în 26 de apariții. Cariera lui pe banca tehnică a început în anul 2014, ca manager asistent la Porto. Ulterior, el a pregătit echipa de tineret a „Dragonilor” și apoi a făcut pasul către echipa secundă a acestora.

Între 2018 și 2020, el s-a aflat pe banca celor de la Portimonense. A revenit la echipa secundă a celor de la Porto, pe care a pregătit-o în al doilea mandat în perioada 2021-2024, terminând sezonul 2022/2023 pe locul 5 din divizia secundă a Portugaliei.

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