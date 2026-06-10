Chipciu, pesimist în privința unui coleg de la „U” Cluj: „Nu cred că ne va ajuta!” Ce a urmat apoi e uimitor!

Alex Chipciu (37 de ani), unul dintre liderii vestiarului de la „U” Cluj, a recunoscut că n-a rămas impresionat de Jovo Lukic atunci când a fost transferat.

Chipciu a ajuns la Universitatea Cluj de la rivala din oraș, CFR | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Transferat în vara anului trecut, bosniacul ajungea pe Cluj Arena după un sezon nefast în tricoul Universității Craiova.

Jovo Lukic reușise doar două goluri într-un campionat, iar primele sale prestații nu l-au impresionat pe Alex Chipciu. Ulterior, însă, veteranul și-a schimbat complet părerea.

„Când a intrat cu noi, mi s-a părut că nu avea încredere și vorbeam cu domnul Sabău: «Nu cred că ne va ajuta deloc». După ce l-am văzut la antrenament și am văzut ce «animal» e...

Mi s-a părut un jucător foarte bun la antrenament. Când făceai cu Lukic, era un dezastru, te lovea, dădea o grămadă de goluri. Are o calitate mare pentru nivelul din Liga 1”, a recunoscut Chipciu.

Cariera lui Jovo Lukic s-a schimbat complet după transferul la Cluj. A marcat de 18 ori de-a lungul acestui sezon și a ieșit golgheterul Superligii.

Prestațiile sale n-au rămas neobservate și a fost convocat de selecționerul Sergej Barbarez în lotul Bosniei pentru Cupa Mondială din această vară.

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