Jovo Lukic a vrut să renunțe la fotbal după ce a ajuns în România! Povestea bosniacului reinventat în Ardeal

Jovo Lukic (27 de ani) este cel mai în formă jucător din Superligă, fiind golgheterul campionatului și om decisiv în atacul Universității Cluj.

Jovo Lukic este golgheterul Superligii / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Transferat la începutul sezonului de la Universitatea Craiova, acolo unde marcase de numai două ori în ediția trecută, Lukic s-a reinventat la Cluj.

Ajuns, mai întâi, sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău, atacantul a „explodat” de când Bergodi a ajuns antrenorul principal al echipei, iar acum se gândește chiar la o participare la Cupa Mondială alături de selecționata Bosniei.

Evoluțiile sale n-au rămas neremarcate în fotbalul internațional, iar deja câteva echipe s-au interesat deja de serviciile sale. Presa din Bosnia anunță că Beșiktaș, locul 4 în Turcia, a pus ochii pe jucător.

Lukic a clarificat situația!

În schimbul său, ardelenii ar vrea să încaseze nu mai puțin de 1,5 milioane de euro. Jucătorul nu ar spune „nu” unei mutări în campionatul Turciei începând cu sezonul viitor.

„Despre interesul lui Besiktas nu ştiu nimic! Am văzut doar în ziare. Campionatul din Turcia e bun, dar nu e timpul să vorbim despre transferuri”, a spus bosniacul, potrivit Orange Sport.

Primele impresii despre Cluj

Jovo Lukic a ajuns prima dată în România la Craiova, în urmă cu doi ani. Experiența din Bănie a fost una ratată pentru el, motiv pentru care a avut în gând chiar să renunțe la fotbal. Situația sa s-a schimbat, însă, după ce a ajuns în Ardeal.

„Când am ajuns aici şi am văzut cum e limba română, am zis ‘ooo, e chineză, nu înţeleg nimic’. Dar Elvir Koljic m-a ajutat foarte mult.

(Te-ai îndoit de caliătăţile tale după ce ai plecat de la Craiova? n.red) Să fiu sincer, da! Uneori mă gândeam că vreau să termin cu fotbalul. Nu ştiam ce urmează să se întâmple pe viitor, că te poţi aştepta la orice. M-am gândit că am o familie şi trebuie să o iau de la capăt pentru ea şi uite unde sunt acum.

De când am ajuns aici, am zis că o să facem ceva mare la Cluj, că oamenii trebuie să vorbească despre noi, că vom fi în centrul atenţiei din România.

Aici, la club, fac glume şi spun că sunt precum un urs. Toată lumea îmi zice aşa. Îmi mai spun tancul, pentru că am la fiecare joc 10-15 dueluri, probabil de asta”, a încheiat atacantul.

