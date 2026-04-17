Șefii CFR-ului insistă în privința mutării pe Cluj Arena: „Nu suntem echipa Clujului? Las-o-ncolo!”

Șefii CFR-ului nu renunță la visul de a muta echipa pe Cluj Arena, stadionul unde rivala din oraș își dispută meciurile de pe teren propriu.

Cluj Arena, cel mai mare stadion al Clujului / Foto: Cluj Arena Facebook

După ce Iuliu Mureșan, președintele echipei din Gruia, a înaintat o cerere Consiliului Județean pentru a evolua pe Cluj Arena din sezonul viitor, a venit și rândul lui Neluțu Varga, patronul echipei, să vorbească despre acest subiect.

Omul de afaceri vrea ca actualul stadion din Gruia să fie folosit pentru antrenamentele echipei și pentru meciuri amicale, iar partidele oficiale considerate pe teren propriu să fie disputate pe cel mai mare stadion al orașului.

„Am solicitat să evoluăm pe Cluj Arena, din moment ce e stadion public, că aparţine Consiliului Judeţean. E normal ca orice echipă profesionistă, să poată avea acces acolo, deoarece costurile la un club privat sunt enorme şi nimeni nu te ajută. Atunci, de ce să nu avem şi noi acces la treaba asta?

Stadionul nostru rămâne în folosinţa echipei, pentru antrenamente, pentru meciurile amicale. Întreţinerea este enormă ca şi club privat. Trebuie să plătesc mai mult. De anul ăsta ne-a băgat şi impozit, lucru care până acum era scutit.

Să mă ierte Dumnezeu, dar pe toţi îi scutim, numai pe CFR nu. Las-o-ncolo, pe toţi îi scutim, numai pe CFR nu? CFR nu e echipa Clujului? 115.000 de euro plătim doar impozit, ce înseamnă asta? Nu înţeleg de ce se face diferenţă, că nu e normal.

Chiar deloc nu ni s-a cerut să avem o întâlnire cu cei de la Universitatea. Am avut întâlnire doar cu proprietarul, cu Consiliul Judeţean, care este deschis la discuţie şi este deschis să aprobe chestia asta, pentru că e normal”, a declarat Ioan Varga, potrivit iamsport.ro.

