Universitatea Cluj câștigă la penalty-uri și ajunge în finala Cupei României!

Universitatea Cluj a trecut de FC Argeș, scor 1-1 în timpul regulamentar, 5-4 după loviturile de departajare, și ajunge în ultimul act al Cupei României.

U Cluj s-a calificat în finala Cupei României / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Piteștenii au deschis scorul încă din prima repriză, prin Ricardo Matos, apoi au ratat șansa desprinderii la golul anulat portughezului pentru motiv de offside.

Alb-negrii au revenit în actul secund, atunci când Mendy a restabilit egalitatea cu un sfert de oră înainte de fluierul final, iar soarta partidei avea să fie decisă la loviturile de departajare.

Bic, Lukic, Mendy, Drammeh și Macalou au punctat pentru formația antrenată de Cristiano Bergodi, în timp ce pentru gazde au marcat Sadriu, Brobbey, Borța și Blagaic. Ștefan Lefter a apărat ultima execuție, trimisă de Bettaieb, iar ardelenii se califică în finala Cupei de la Sibiu, programată luna viitoare.

„U” Cluj își va afla joi adversara din finală. Dinamo și Universitatea Craiova se duelează pentru un loc în ultimul act.

