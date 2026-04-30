Iuliu Mureșan l-a pus la zid pe Emil Boc: „Se pricepe la arbitraj, e comentator?”

Iuliu Mureșan, președintele CFR-ului, i-a răspuns lui Emil Boc după ce edilul a comentat o fază de arbitraj din meciul CFR– Universitatea.

În minutul 77 al meciului, când gazdele conduceau cu 1-0, Karlo Muhar a intervenit prin alunecare asupra lui Dan Nistor, iar arbitrul Szabolcs Kovacs a părut hotărât să acorde cartonașul galben.

În contextul în care mijlocașul CFR-ului fusese deja avertizat în minutul 52, sancțiunea ar fi însemnat eliminarea. Decizia nu a mai venit însă. „Centralul” s-a oprit în ultimul moment și a renunțat să mai scoată cartonașul, spre nemulțumirea totală a jucătorilor Universității Cluj.

La finalul partidei, primarului Clujului, Emil Boc, recunoscut ca un fan al formației de pe Cluj Arena, a avut un comentariu ironic la adresa arbitrului.

„Un mesaj pentru arbitrul partidei: 'Un nume bun este mai prețios decât orice bogăție.' Oare unde ați uitat al doilea cartonaș galben pentru Muhar? Recomandăm un complex de vitamine B, ajută la memorie”, a scris Emil Boc, pe Facebook.

„Ce, domnul Boc se pricepe la arbitraj, e comentator? La fotbal toată lumea se pricepe. E un comentariu, dar cum v-am spus, al doilea galben nu le asigura, 100% vă spun, victoria. Sunt foarte convins că la cum a arătat echipa, ei nu ne dădeau gol.

Noi suntem cetățeni de rangul doi în Cluj, cel puțin din punctul de vedere al primarului. Nu ne bagă în seamă deloc! Am luat atâtea titluri, dar nu ne-a băgat în seamă, nu ne-a dat ceva din partea Primăriei.

Unii ar fi meritat, dar au făcut prea puțin. Am jucat în Champions League, a mai venit la meciuri, dar niciodată nu ne-a avut la suflet. Nu e corect! Primarul trebuie să fie pentru toți clujenii, nu doar al unora”, a spus Iuliu Mureșan, pentru Fanatik.

CITEȘTE ȘI: