Fanii lui „U” Cluj au luat cu asalt casele de bilete pentru finala Cupei României!

Universitatea Cluj va disputa împotriva Universității Craiova, pe 13 mai, la Sibiu, a doua finală a Cupei României din ultimii trei ani.

Fanii Universității Cluj au luat cu asalt casele de bilete / Foto: Valentina PRELIPCEAN

Ardelenii sunt față în față cu istoria și cu un nou trofeu. Ar fi primul după o pauză de 61 de ani. „U” Cluj are în vitrină doar o Cupă a României, cucerită în 1965.

Sub comanda lui Cristiano Bergodi, „șepcile roșii” s-au reinventat în acest sezon. Sunt la trei puncte de primul loc în Superligă și au ajuns până în ultimul act al Cupei, astfel că fanii s-au înghesuit pentru un bilet la meciul de la Sibiu, programat pe 13 mai, de la ora 20:00.

Cozi la casele de bilete pentru un tichet la finala Cupei

Începând de joi, de la ora 14:00, fanii Universității Cluj care au dorit să-și susțină favoriții de pe stadion la finală s-au înghesuit la casele de bilete din mai multe centre comerciale din Cluj.

Cozile de la bilete s-au întins pe câțiva zeci de metri, cu toate că, în primă fază, doar abonații au putut să își achiziționeze un tichet la meci. Începând de duminică, 3 mai, biletele vor fi disponibile pentru toți suporterii, în limita stocului rămas.

